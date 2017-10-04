陷购物网站圈套 学院生财物两空 国内新闻

（吉隆坡4日讯）诈骗案无所不在，19岁学院生即便在著名网购网站购物，仍难逃被诈骗的圈套。

这名事主王凯政日前因急着需要购买显示卡（Graphic card），以提升电脑性能来完成短片制作，便登录一个网购网站，以寻找是否有合适的二手显示卡。

他在浏览时，发现一名来自浮罗交怡的卖家以低于二手市场价格，售卖显示卡，便通过WhatsApp接洽对方，以了解详情。

当他得知对方仅以620令吉售卖该显示卡，远低于二手市场价的900至1500令吉，便于8月30日傍晚5时30分，将款项汇入对方银行户头。

不过，对方当时告知邮政局已结束营业，所以不能在当日将物品寄出，随后也说服事主购买另一个二手主机板，后者也随后再次汇入250令吉。

尽管事主在交易过程中曾怀疑对方是否欺骗自己，但后者以自己在电脑上的专业知识与前往邮政局邮寄物品的照片，而取得事主的信任。

不料，对方不但没有将邮寄号码告诉事主，也在接到款项后的3天，就消失无踪，事主顿时财物两空。

事主随后前往旺沙玛珠警局报案，并于周三在马华公共服务及投诉局主任拿督张天赐和该部法律顾问余家福的陪同下，叙述此事。

根据事主表示，这名卖家尽管已撤下网站上的广告，但依然保留有关账户。

张天赐：已接获7宗投报

张天赐表示，今年至今已接获7宗类似的投报，他呼吁公众勿太过轻信网购网站上低于市场价格的物品。