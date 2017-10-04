涉最大宗退税欺诈案 女被告再控伪造资料罪 国内新闻

（怡保4日讯）涉及国内最大宗高达2558万7251令吉的退税欺诈案的华裔夫妇，女被告今日再面对一项伪造资料的控罪，惟被告否认有罪；男被告之前的控罪也于今日过堂后，法庭定于10月25日（周三）再度过堂。

男被告罗炳华（48岁，译音）是在8月及9月间，共被控12项触犯2014年消费税法令第89（1）（b）条文控罪；女被告黄丽芬（45岁，译音）也在相同法令下于8月被控4项控罪。

2人于周三在怡保地庭过堂时，女被告再被控一项新控罪。

控状指出，女被告于去年3月5日在位于怡保的霹雳皇家关税局，涉嫌在消费税GST-03报表填写伪造进项税达6万2035令吉50仙，触犯2014年消费税法令第89（1）（b）条文。

凡抵触上述条文者，即伪造资料罪名，一旦罪名成立，初犯者被判与伪造退税款项10至20倍的罚款，或监禁不超过5年或两者兼施。重犯者则可被判伪造退税款项20至40倍的罚款，或监禁不超过7年或两者兼施。

女被告对于新罪名否认有罪，其辩护律师拉威英佳以被告于多项案件中保释及日前被控时已缴付8万令吉保释金为由，要求法官莫达萨迪斟酌降低保释金。法官最终允许女被告以2万令吉及一名担保人保外候审。

另外，法官也因考量2名被告更换律师，案件文件未呈交予新律师，而将2人共17项控罪择日定于10月25日（周三）再度过堂。

关税局总监拿督斯里苏博玛廉是于8月29日宣布，关税局成功侦破高达2558万7251令吉的退税欺诈案，将此案喻为国内最大宗退税欺诈案，并于8月25日在怡保逮捕男被告以及27日在吉隆坡大城堡新镇逮捕女被告。