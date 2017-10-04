【霹王储妃薨逝】怡保阿里端皇宫设灵 逾千人瞻仰王储妃遗容 国内新闻

（怡保4日讯）霹雳州王储妃拉惹诺玛哈妮于周二下午5时07分薨逝，周三上午在怡保阿里端皇宫设灵，各州王室成员、高官显要及民众等逾千人，纷纷前往瞻仰王储妃遗容，也向霹雳州王储拉惹查化慰问。

阿里端皇宫于周三上午10时至11时30分，开放让民众前来瞻仰王储妃的遗容，但已有民众从上午9时起就抵达皇宫，抱著悲哀心情送别王储妃，同时对痛失一个爱民、平易近人及谦卑的王储妃，感到悲痛。

出席丧礼者有霹雳州务大臣拿督斯里赞比里、大马女童军协会署理主席潘斯里再浓再努丁、大马女童军协会霹雳分会主席张惠琪（译音）、3位前大臣即丹斯里南利、丹斯里达祖罗斯里及拿督斯里尼萨、霹雳州正副议长、10名行政议员、国州议员、全国总警长拿督斯里弗兹、霹雳州总警长拿督哈斯南等。

霹雳州王储妃拉惹诺玛哈妮于1942年10月18日在吉隆坡出生，并在1970年与霹雳州王储拉惹查化成婚，育有2名子女，即现年43岁的儿子拉惹沙阿兹曼及41岁的女儿拉惹诺阿兹威娜。

活跃女童军活动

再浓再努丁表示，王储妃拉惹诺玛哈妮非常活跃于女童军活动，并曾担任大马女童军协会署理主席及霹雳分会主席，王储妃平易近人，而且做任何事情都很完美，最后一次见面是10月1日为王储妃举行卸任署理主席职的宴会。

降半旗以示哀悼

此外，霹雳州苏丹纳兹林沙殿下也御旨，霹雳州旗皆降半旗，以示哀悼；有关降半旗仪式在葬礼完成后结束。