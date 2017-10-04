女雇主涉嫌虐死印佣与致伤柬佣 两案移交高庭审讯 北马新闻

（槟城4日讯）女雇主涉嫌虐死印尼女佣与致伤柬埔寨女佣，两案今日移交至高庭审讯。

律师许日昇表示，据女被告丈夫指她在狱中有出现精神问题，一度要求法庭批准将女被告送往精神病院进行检验，惟当庭遭法官拒绝。承审地庭法官伊万也指出，由于此阶段案件已移交至高庭，辩方可在高庭进行审理此案时，再提出上述申请。

女被告因涉及谋杀指控至今不获保外候审。今日在案件未开审前，女被告坐在犯人栏里与家人不断交谈，多次表达表示不满监狱里的生活，而在庭内几度哭成泪人，其家人在旁一直安慰他，也频频向代表律师询问寻求协助。

42岁华裔女雇主曾来丽（译音）是于今年3月10日被控上法庭。据控状显示，她涉嫌于今年2月25日，早上11时至下午4时45分期间，在日落洞一间双层排屋内，谋杀一名印尼籍女佣朱拜达，触犯刑事法典第302条文（谋杀）。在此条文下，唯一刑罚为死刑。

另一个控状指，被告涉嫌去年2016年7月，至今年2月25日，大约上午11时在相同地点，持着一条相信可致死他人的铁条当武器，蓄意严重致伤一名柬埔寨籍女佣阿南特，触犯刑事法典第326条文（以危险武器或方式蓄意严重伤害）。在此条文下，罪成者可被判监禁最高20年和罚款或鞭打。

被告其他代表律师为A.鲁宾古玛，以及陈舜莹。案中死者是38岁的印尼籍女佣朱拜达，事发后雇主有向槟城医院求救，声称死者在楼梯处跌倒后不省人事。警方发现死者身上多处有淤伤，此外女雇主也涉嫌暴力对待前任柬埔寨女佣，即将对方打至重伤。