义卖筹款献唱 关怀弱势群体 慈善组织中秋传爱 大城小镇

报道:黄馨柔

（大山脚4日讯）中秋散播爱！大山脚多个慈善组织趁着中秋佳节，不约而同进行佳节行善和传送关怀给弱势群体，让今年的大山脚中秋嘉年华多了一份爱与温情。

中秋月圆人团圆，是家人团聚的好日子，大伙赏月吃月饼，闲话家常，是人生一大乐事。不过，早在几年前开始，参与中秋嘉年华的团体，开始借此活动唤醒人们在佳节期间，不要忘记帮助需要关怀的社会不幸人士，大家一起尽一份心力。

这些团体以各种方式为贫苦人士出力，义工们牺牲与亲友在嘉年华会同乐的时间，落力号召民众在团圆欢乐的同时，也传爱给在另一个角落里需要关怀的一群，让山城在这晚除了繁华喧嚣，也不乏暖暖的人情。

铁马福传号召民众 用爱传达希望

大山脚圣安纳教堂铁马福传虽是天主教组织，但该会每年都不会错过大山脚中秋嘉年华会，在这华人传统节日里不是传教，而是传爱。

铁马福传核心小组成员蔡尚巧说，天主教信仰可以与华人文化融合，在华人传统价值观里，中秋节的意义在于团圆和爱，而天主教所推崇的价值，总归一个字说明，那就是爱。

她说，铁马福传参与嘉年华会的宗旨在于号召大众以爱传望，即用爱来传达希望，该会是在2012年开始参与嘉年华会，每年的活动都以爱为核心，而每年都会以不同的方式呈献。

蔡尚巧：娃娃寄情 送暖灾区

她说，去年和今年则是与非政府慈善组织“粉红鞋”配合，号召民众动手制作猫头鹰娃娃，以娃娃寄情，送给山区及灾区小孩，让他们感受到社会的爱和关怀。

“民众参与制作娃娃无需付费和准备任何材料，只需带双手来，使用备好的材料，现场制作一大一小娃娃，大的给山区小孩，小的给自己做纪念。其实除了造福山区小孩，父母与孩子一起制作娃娃时，也可促进亲子感情，一举两得。”

她说，该会将碎布再利用作为布料，由教友剪裁形状，再让民众填充棉花和针线缝合完成娃娃，该会也印制了卡片，让民众填写祝福语，夹在娃娃上一同送给小孩。

七里香与圣贤行善 让节庆更温馨

七里香联谊会善爱之家总务准拿督许国川说，该会从2001年开始参加嘉年华会，至今已迈入第7年，每年都会设摊筹款。

许国川：筹款逐年增

他认为，若能在庆祝佳节时行善，让孤苦的人也能感受到欢乐，节庆就会更具意义和温馨，让他感到欣慰的是，近年来越来越多民众慷慨解囊，筹款逐年增加，去年就成功筹获约6000令吉。

他说，今年，圣贤慈善基金会主席苏健兴也不落人后，报效其公司出产的榴梿冰皮月饼供义卖，收入全数捐给助养基金。

他说，该会每个月的助养基金需约7000令吉。

威省慈联总会卖手工品 募施医赠药基金

威省慈联总会在嘉年华会义卖中华传统手工艺品筹募施医赠药基金，宣扬中华传统文化之余，也为贫困筹募善款，许多妇女义工当晚不与家人轻松同乐，而是落力地为贫困病人募款。

妇女义工组主任锺瀚梅说，该会文化组主任吴清建校长每年都会在嘉年华会设摊售卖中华传统手工艺品，今年该会首次配合其摊位进行义卖。

吴校长说，他将部分商品如书法、中国画作、茶具、象棋、风水书籍等充作义卖品，一半的收入将作为慈联施医赠药基金。

锺瀚梅说，该会当天也开放随缘乐捐，主席罗德旺特此报效了1000支牙刷作为赠品。

该会施医赠药组每月开销约需3000多令吉。

协助积善扶助社筹款 2歌星报效专辑

歌星也支持行善，报效专辑义卖筹施医赠药基金。

嘉年华会当晚，积善扶助社摊位出现本地歌星曾潍山的身影，现场义唱号召民众捐助该社施医赠药基金，他本身也身体力行，报效专辑供义卖。

该社署理主席兼施医赠药组副主任罗达新说，今年，该社迈入第3年在嘉年华会设摊募款，跟去年一样，以乐捐10令吉或以上，获赠一份礼袋的方式征求捐款，今年也获得歌星曾潍山及童星赖宣萦报效专辑义卖。

他说，参加嘉年华会一方面是要向大众宣传该社的全免施医赠药服务，此外，嘉年华会可说是大山脚唯一的大型中秋庙会，每年都吸引许多民众造访，可借机对外筹款。

他说，目前，该社每月的施医赠药开销就要约1万令吉。

杨庆山乐捐百元 获回报10份礼袋

民众杨庆山认为，慈善组织在佳节举办关怀孤苦的行动值得赞扬，他本身非常乐意支持这样的活动，他当晚在嘉年华会上也付诸行动，一个人就乐捐100令吉给积善扶助社施医赠药基金，他满满的爱心亦获回报10份礼袋，满载而归。