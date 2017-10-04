世武赛带回2金3银3铜 马3女将对练封后 体育新闻

（喀山4日综合电）3位女将齐力刷下对练冠军之后，大马武术队在俄罗斯喀山举行的第14届武术世锦赛收官日获得1金1银1铜，总成绩2金3银3铜圆满结束此两年一度的武术盛事征途！

过去几天都与冠军无缘的大马女队，终可凭借潘依嫣、罗莹婷和陈昌敏在女子对练赛赢得评审给出9.46分，力压9.22分的美国队和9.20分的澳门队而拿下该项目冠军。大马并没参加男子对练项目。

陈昌敏唱丰收

同时，陈昌敏和罗莹婷成为了大马武术队新一批的世界冠军选手，在之前的项目未排名靠前、包括当天女子棍术只以9.20分位居第10名的罗莹婷可谓吐气扬眉。另外，这也是18岁的陈昌敏本届第三枚奖牌，她以1金1银1铜变成我国本次大赢家兼功臣。

另一位收获不俗的是此前在男子剑术为大马“首开纪录”摘冠的黄永升，他在周二收官日的男子枪术项目以9.66分取得亚军，本届独揽1金1银。队友叶伟健以9.64分夺得该项铜牌，冠军是9.71分的中国选手张耀文。罗梓畅在男子太极拳卫冕失败后，于太极剑也未见顺利，仅以9.29分排在第10；另一位老将胡满化在男子南刀取得9.53分，屈居第9名。

大马队教练林佑辉先前表示过为弟子们本次出阵并无设下具体奖牌目标，主要累积在欧洲作战经验。至此，虽然有些项目得分未如预期，也比起上一届的雅加达世锦赛成绩3金4银4铜稍逊，但2金3银3铜的总成绩可算标青。

中国全场总冠军

本届武术世锦赛全场总冠军是出战后几乎百发百中、夺得8枚金牌的中国队，紧随的是5金3银3铜的香港队。印尼和韩国齐齐以2金4银1铜并列第三，大马队则占据官方奖牌榜第4名，成为本届表现第5佳的队伍。

另一方面，大马武术队也将在凯旋归国后，联同其他国手前往槟城参与本周末开始的槟州武术龙狮总会成立40周年纪念庆典活动，据悉部分国手将参加两天的全国赛，有些则是给本地武术迷带来精彩的汇演节目。