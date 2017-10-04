男单4雄法羽半区大混战 体育新闻

（巴黎4日综合电）今年的法国羽球超级赛或将见证，当今男单4大天王早早在同一半区的8强互相“厮杀”的精彩戏码！

即将在三周后举行的法羽赛签表在周二出炉，当中男单备受瞩目，因为上半区就云集了新的“四大天王”：丹麦现任世锦赛和世界排名一哥“安赛龙”阿薛森、我国的李宗伟以及中国的林丹和谌龙。以7号种子出战的李宗伟首圈对垒入选赛选手，次圈将迎上泰国的柯昔或印度的赛帕兰聂；林丹则是在头两圈预料遭遇印尼的靳汀和香港好手胡贇。如果李宗伟和林丹都不让对手拦截，那么两人将可在8强上演久违了的“李林大战”。

阿薛森和状态未稳的谌龙则将各自相继对垒泰国的达农萨、香港的伍家朗、印度的阿斋尔和谌龙队友黄宇翔，如果顺利通关，那么两人就可在世锦赛半决赛后再次相逢，当时阿薛森轻取谌龙而最后赢得世锦赛冠军。

马男双拆档后 首秀次圈料遇强敌

大马队本站焦点莫过于拆档重组后的男双首秀，当中吴蔚昇/张御宇首圈对垒香港的柯展聪/邓俊文，如进次圈则预料遇上中国的世锦赛冠军刘成/张楠；陈蔚强/王耀新的国际赛首个对手是德国组合，不过次圈就得硬碰丹麦的强档波伊/摩根森。

另一支大马男双吴世飞/诺伊祖丁从入选赛打起，陈文宏与亨德拉的跨国组合首圈遇上中华台北的李哲辉/李洋。

大马女单独苗谢抒芽和两支女双都将在首战分别遇上日韩强敌，前者遭遇成池铉，温可微/许嘉雯和郑清忆/宋佩珠则对垒日本的田中志穗与米元小春和韩国的李绍希/申昇瓚；混双陈健铭/赖沛君及吴顺发/赖洁敏则与泰国的尼毕蓬/宗功攀和韩国的徐承宰与金荷娜交手。