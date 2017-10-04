【喋血赌城】美男子车内有非法武器 两把冲锋枪900发子弹 国际新闻

美国田纳西州一名男子因超速遭拦下后，车上被发现藏有大量武器，包括两把冲锋枪及900发子弹，美国联邦局探员正在调查原因。

田州华盛顿县警长格雷比尔表示，警员发现43岁的埃德米斯坦持有一把.357口径麦格农手枪、一把装有子弹的.45口径半自动枪、一把.223口径全自动突击步枪、一把.308口径全自动突击步枪、超过900发子弹以及求生装备。

调查人员仍在追踪这些武器的来源。格雷比尔表示，这些枪械未注册也无序号，而且埃德米斯坦还将突击步枪改造为自动步枪。

他说，埃德米斯坦威胁逮捕他的警员，并冲向要质问他的调查人员，后来以持有违禁武器、超速及拒捕罪名而遭羁押，不得保释。

白宫不愿检讨枪管 纽约州长怒骂“令人作呕”

纽约州州长科莫周三发表声明，要求联邦政府立即检讨枪械法例，他大骂现届政府领导能力“使人作呕”，反问“我们有时间讨论取消全民医保，有时间讨论加税，却没有时间讨论枪械管制？”\=

这场恐怖枪击案发生后，再次引起社会讨论是否应限制持有枪械，惟白宫发言人桑德斯周二表示，讨论枪械管制“言之过早”。科莫周三直言，有关说法“荒谬，他指出，自2012年在康州发生桑迪胡克小学枪击案后，美国已经有1500人死于类似枪击案下，现在就是时间去讨论。\=

本身为民主党员的科莫续批评现届政府缺乏领导及行动能力，做法使人作呕。他举例，联邦政府有时间讨论取消全民医保，有时间讨论加税，却不愿检讨枪械管制，反问“这些事情都比拯救人命重要吗？”他强调，管制枪械必然会引起全国步枪协会（NRA）不满，2013年纽约立法通过收紧持枪限制，“我也付出了代价，但今后人们回看历史，会说‘纽约做得对’”。