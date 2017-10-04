“双打搭档就像情侣” 健杰：必须容忍谅解

（吉隆坡4日讯）大马前双打国手古健杰即将担任亚洲羽总高绩效总监，他也以过来人身份分享说双打组合要有两人共同的目标，才能取得成功以及在国际舞台上保持竞争力。

曾与陈文宏在2006年至2014年取得不少荣誉的古健杰针对近来经历吴蔚昇/陈蔚强拆伙和教练颜伟德离队的国羽男双组，发表感想称：“对我来说，双打是很特别的，需要两人互相配合，也不可像单打般单打独斗。同时不能自私，你也不能预测以后会与谁搭档，无论是跟前辈还是后进。所以男双的默契不仅在球场上培养，也该在其他各领域中养成。”

他也比喻双打搭档就像情侣，彼此难免会有问题发生，但都必须容忍和了解体谅，即使各方兴趣和生活不同也没关系，重要的是要有一致的目标。

亚洲羽总在当天与珍轩发展有限公司和E-Plus Global有限公司签署策略伙伴合约，另外宣布古健杰被委任高绩效总监一职。古健杰透露会加盟的缘分来自球员时期获得珍轩赞助，退役后管理后者球馆，如今通过此关系进一步合作。亚洲羽总会长安顿则说希望通过以上两造能协助更积极地推广羽运。