马征战共运初选名单 2老将宗伟妮歌在列 体育新闻

（吉隆坡4日讯）大马奥理会在周二召开出征明年共运会席位的遴选委员会会议，会后宣布71名运动员的初选名单，当中包括了两位拿督级成名老将：李宗伟和妮歌大卫。

女篮时隔12年再参赛

大马奥理会会长东姑英南表示，澳洲黄金海岸共运会组委会方面向大马证实提供98个各项席位，而目前已经有10个项目的本地体育总会提呈了初选名单，包括男女钩球队、男子7橄榄球以及最近刚在吉隆坡东运会成功卫冕金牌的女篮队。这将是大马女篮时隔12年再次参加共运会，当年队员之一、如今为女篮主帅的翁薪云表示如今各国手在休息后已准备接下来的女篮联赛和全国赛，至于明年计划还未定，阵容当然也没确定。

东姑英南说，还有数个大项即田径、射击、乒乓和铁人三项还没交上名单人选。同时他也透露共残运也在5个大项（场地脚车、草地滚球、游泳、田径和乒乓）提供20个席位给我国，而大马残奥会现在已提呈14人的名单。

他强调，以上共运会和共残运的大马人选都是基于可以夺牌的能力而选出，并表示所有最终名单将在明年的3月确定。当天与会者包括国家体育理事会总监拿督阿末沙巴威、国家体育学院首席执行员凯里尔医生、共运会大马代表团团长黄英豪，以及15个项目的各体育总会代表。

也是大马壁球总会会长的黄英豪说，满意当天会议的成果，并相信各体育总会都做足准备迎接共运会挑战。

羽总将派最强5男5女阵容

大马羽总秘书拿督黄锦才透露，马羽如今列出26人的初选名单，并将以最强阵容参加明年黄金海岸共运会。

除了李宗伟，目前遭遇拆档的男双选手吴蔚昇和陈蔚强等人也都在列，惟黄锦才表示，“5男5女的最终名单会在明年3月才出炉，这得取决于选手们的状态和伤病情况而定。”

他也说，大马奥理会这次也是将争金重点放在羽球队身上。在上一届，大马于格拉斯哥共运会取得6金，当中3枚金牌就是通过羽球项目拿下。“所以我们本届目标就是要持平上次成绩，即是放眼3面金牌。”

黄锦才评论，印度、英格兰和加拿大等队将成为他们新的主要竞争者，“虽然我们在混合团体赛实力平均，但在单项赛就要加把劲，尤其是男女单打要多加努力。”

此外，进入禁药和性侵疑云多事之秋的大马泳总，将派出4名泳将和13位跳水运动员（7男6女）参战。大马泳队主教练伯明翰就说，队伍只获4席游泳资格主要是客观的水平问题，大马泳队明年的重点将放在亚运会上。

寄望阿兹祖冲金

大马场地脚车队将寄望以世界冠军阿兹祖为首的数位主力，全力冲刺明年的共运会金牌目标。

领队兰里就表示，除了阿兹祖，还有新锐沙费道斯和女将法特哈，也都期待可以创造各自的新历史。他坦言：“目前来说，我们主要是仰望阿兹祖，因为毕竟共运会水准很高，哪怕阿兹祖可以在世锦赛夺冠。希望他可以保持气势，也盼望其他队友可以以他为榜样突破自己。”

他介绍说大马脚车总会共选出11男4女的初选阵容，最终名单上还会进一步删减人数。大马将参加8个男子项目中的6项，其他人选包括莫哈末法特里尔和东运冠军厄万迪等人，女将则有祖芭宋聂、阿妮斯等。