【喋血赌城】行凶酒店房首曝光 满地弹壳枪手陈尸地上 国际新闻

（华盛顿4日综合电）美国男子帕多克上周日晚在拉斯维加斯的酒店内，向音乐节的观众乱枪扫射，造成至少59死、逾500人受伤，酿成美国史上最严重枪击案。事后警方在酒店房间拍摄的影片及照片曝光，可见帕多克陈尸地上，室内到处是枪械及弹壳。

至于有报道指帕多克曾合法改装涉事枪支，加强杀伤力，美国联邦烟酒枪械管理局特别调查探员周三终于确认有关说法。

特种部队破门而入后，发现帕多克已经自杀倒地，从照片中可见到其下半身，当时他正穿着棕色长袖T恤、黑色长裤及黑色皮鞋。而在他的身旁有两把步枪、大批弹壳与一把用以打破窗户的槌子，同时房间内亦有疑似AR-15的步枪及大量弹夹。

另外，有影片可以看到警方事后以黄色封条封锁房间，地上摆放一把用脚架托着的步枪，而房门上有明显弹孔，佐证帕多克曾隔门开火的说法。

枪手计划周详 房内外藏摄影机监视警行动

拉斯维加斯大都会警局警长隆巴尔多周二说，帕多克行凶计划周详，在他开枪扫射人群的酒店房内及房外餐车，都发现藏有摄影机，用来监视警察何时冲进来。

受烟酒枪械管理局指派，专责这次枪击案调查工作的特别探员施奈德证实，帕多克曾改装其中12支涉事半自动步枪，将它们改为全自动步枪，加快发弹速度。同时，他向当地传媒表示，现阶段暂时调查到帕多克共有3个藏枪地点，枪械数量有近50支，当中包括手枪、霰弹枪及步枪。

帕多克的行凶动机仍然成谜，而更多有关他过去的资料被公开。美国联邦人事管理局发言人称，帕多克曾在1976年至78年在美国邮政署当过邮差，其后在税务局当了6年税务师直到1984年，接着他在国防合约审计局当了18个月的核数师。

帕多克在1977年毕业于加州州立大学北岭分校，早前有报道指他在上世纪80年代末期曾在一家国防承包商工作，联邦人事管理局的资料补充了帕多克在大学毕业后一段日子的生涯。

亚裔女伴曾到香港 获帕多克汇款

枪手帕多克被爆出，曾经在案发前一周向其亚裔女伴丹利的家乡菲律宾汇款10万美元（约42万令吉）。而丹利同被揭露在上周一（9月25日）曾到过香港，其后于周日（10月1日）转到菲律宾，而且一度长期居于澳洲，拥有当地国籍。

据美媒披露，调查人员发现帕多克在枪击案前，向菲律宾一个户口汇款10万美元，但目前未知原因。而曾被当局认为同谋的丹利，因案发时不在美国而暂时排除嫌疑。调查人员指她到过香港，再去到菲律宾，估计她是去探亲，预料将会回到美国接受问话。

而有澳洲传媒报称，丹利曾经下嫁一名澳洲男子，在当地居住20年。在丈夫离世后，丹利才移居美国。美国当局相信丹利在今年春天开始与帕多克约会，两人更在拉斯维加斯同居。

蔑视女伴 称“我用钱买你”

帕多克经常流连赌场，据一间赌场星巴克分店的员工指，他不时带丹利出入，并且对她很差，会悔辱对方称“我是用钱买你”，态度恶劣。美国警方确认丹利并非疑犯，只是有关系者，已透过国际刑警寻找身在菲律宾的她。菲律宾移民入境部门周三表示，丹利已乘坐菲律宾航空的客机，由马尼拉前往洛杉矶。