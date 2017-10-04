狠妇忧产子阻前程 父母家粪沟塞婴尸3年 国际新闻

(伦敦4日综合电)英国一名女强人为免前程被生育阻碍，在浴室诞下亲儿后，狠心把其尸体带到父母家中匿藏，塞进花园粪沟长达3年。直至早前父母发现阻塞，在工人检查后才揭发事件。然而由于婴尸已严重腐化，可能永远无法知道婴儿出生时，是否有机会被救回一命。女子最终在周一，因隐瞒婴儿出生等罪名而被判监1年。

29岁的超市人事部职员康内特被指于2013年，以健康理由瞒天过海，欺骗家人、朋友及现已成为其丈夫的男友，未有公开自己怀孕的消息，更声称在飞机厕所，诞下仅3磅多重、足月出生的儿子威廉。

康内特声称威廉当时已夭折，决定把尸体收藏在车尾厢，在3日后驾车到父母家中，用毛巾和三个塑料袋包裹儿子尸体，塞进花园中的粪沟。双亲在去年2月请工人处理粪沟阻塞问题时，意外发现已逝多时的孙儿。

警方指康内特在调查中屡次撒谎，试图掩饰自己的罪行。她一度表示自己对威廉的存在不知情，但随后的DNA鉴定确认她为生母，于是又再改口供。在多次盘问及确定男友为威廉生父后，康内特才“和盘托出”。由于她的供词屡次变更，加上难以检验真正死因，令威廉是否真的夭折及能否有机会生存成为难以解开的疑团。她虽然声称害怕因为产子而导致前途受到影响，但她在事发后也失去了工作。