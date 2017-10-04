美国情侣同日同医院出世 27年后共谐连理 国际新闻

(纽约4日综合电)爱情电影中的曲折姻缘情节，想不到会在现实中出现。美国纽约一对男女同一日在同一间医院出生，但多年来互不相识，直至高中时候重遇，继而发展成为情侣。两人最终更在上月初结婚，再续双方的姻缘。

戈麦斯与拜罗斯同于1990年4月28日在纽约的汤顿出生，而且更是医院当日仅有的2名新生婴儿，但两人在成长路上大为不同，戈麦斯在10岁才搬回汤顿居住，而拜罗斯则在当地土生土长，至高中他们才透过共同朋友“相识”，更因为报读同一个驾驶学院，在驾驶学员的许可证上有同一个出生日期而“相认”。

戈麦斯表示：“我相信命运，而这(与拜罗斯重遇)便是其中之一。”

他们其后共谱恋曲，在上月9日更成为夫妇。

戈麦斯与拜罗斯重遇后，曾经向母亲诉说神奇的关系，岂料母亲竟然记得当年有与拜罗斯母亲在医院问好，甚至可能保有戈麦斯及拜罗斯的合照。但由于照片过于模糊，难以分辨当中的男婴是否拜罗斯。另外，两人成婚的教堂亦是戈麦斯家族的婚礼“圣地”，连同她在内有5代人在同一教堂出嫁。