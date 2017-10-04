黑道大哥前妻哭诉 “他为李妍憬弃养儿女” 娱乐新闻

（台北4日讯）据周刊王报道，李妍瑾改名李妍憬后，仍衰运连连，去年10月酒后与的士司机当街互殴；月前参加活动，遭工作人员不慎推挤，摔到伤痕累累！《周刊王》日前接获爆料，指四海帮海罡堂前堂主“宝哥”，竟为了李妍憬向前妻妮妮（化名）呛声，扬言要弃养儿女！

据《周刊王》报道，妮妮说，约两年前，她和宝哥一起参加尾牙，那场尾牙的主持人是李妍憬，宝哥因此认识了女方，没想到他们后来就交往了。她说，有天宝哥喝醉回家，竟跟她说：“我已经和李妍憬在一起了，让我自由吧，过一阵子我会自己回头。”并提出“每月多给5千台币（约695令吉）生活费”的暂时分手条件，不过妮妮不接受。

妮妮红着眼眶表示：“宝哥偷吃就算了，但他近来为了那个女的（李妍憬），竟然说要弃养两个小孩，我担心小孩未来的生活，不得不跳出来讨个公道！”

报道指出，宝哥强调，他根本没有和李妍憬在一起过，“李妍憬是我公司的签约艺人之一，所以会来我家找我谈公事，如此而已。至于弃养小孩，我认为是我前妻把简讯截头截尾，断章取义下向媒体爆料，绝对不是事实。”李妍憬则透过经纪人表示，和宝哥目前仍合伙投资，其他私事和她无关。