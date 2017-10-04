美国枪击案引关注 我国民众亦忧治安 国内新闻

（新山3日讯）美国拉斯维加斯发生枪击案，引人关注和担心，我国公民认为，此类案件虽然没有发生在我国，但也造成心理恐惧，担心外出时人身安全会受到威胁，希望治安问题不会影响在外安全。

新山民众受访时，对此案件感到担心，在受访时纷纷说出对此案件的感受，以及希望此类案件不会在我国发生。

陈俐恩：尽量少出门

每日乘搭公共交通上下班的陈俐恩（会计执行员，24师）说，她的确担心公共交通里发生恐袭事件，有时若在车内看见一些觉得可疑的男性也会多望几眼。

她说，连日来恐袭疑云笼罩，都会尽量减少出门，买东西前会事先想好，避免在人多的地方逗留太久。

“危险一直存在，还是留在家里好，也算是节省开销吧！”

李小姐：盼安居乐业

55岁民众李小姐受访时说，比起在美国发生的枪击案，新山的治安仍算良好的，希望这类案件不会发生在新山。若真的发生在新山，不知道该怎么办。

她指出，她曾在印尼经历过地震，因在新山不曾经历过，当时身在现场感到非常害怕，生命仿佛受到威胁。同样的，若今天她也是在枪击案现场，肯定也会感到害怕，不知道子弹会不会射中自己，是相当恐惧的。

“我只希望能够安居乐业，国泰民安，此类枪击案不要发生在新山。”

陈荣耀：国民中庸

陈荣耀（35岁，民宿经营者）说，他有留意发生在美国拉斯维加斯恐袭事件进展，但他并不担心类似事件会在我国上演，因大马人民还是中庸的。

他说，平日很少到人群聚集处，因此不需要特地减少到相关地点的次数。对于本地治安情况，他也认为不需要过于担心。

锺诗华：时刻保持警惕

锺诗华（36岁，美容师）说，她没关注昨日发生的恐袭时间，也不担心类似事件在我国上演。不过，曾被匪徒打抢的她，认为民众都应时时保持警惕，面对突发情况时随机应变。

她说，她平常很少到人群密集地方，也不会因为担心成为恐袭目标而特地减少到这些地方。

叶汇颖：多注意安全

在新加坡工作的叶汇颖（25岁，补习老师）每周需往返马新一至两次，因此尽管会担心恐袭的发生，但她认为这也无法避免。

“我还是会到人多的场合，就像马新关卡，没办法避免。但是人挤人的时候还是会注意一下安全，防止踩踏之类的事件发生。我觉得新山的治安变得比较好了，但外出时还是会留意。”#