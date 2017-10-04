大意父亲油站如厕 4岁女随轿车被偷 北马新闻

(亚罗士打3日讯）父亲油站如厕，竟把4岁女儿留在车内，偷车贼随车带走女童后察觉“偷一送一”，赶紧放女童下车。

这起偷车事件是于周二上午约7时45分，在吉北日得拉丹那美拉一间油站发生。

据悉，女童父亲当时把所驾驶的本田西域轿车停放在油站后面，到油站厕所如厕，让4岁女儿独自留在车门没锁，引擎仍启动的车内，没料到车子竟被偷车贼盯上。

女童父亲如厕出来后发现车子和女儿不见，急得四处寻找，最终在油站附近发现女儿站在路旁受惊大哭。

吉北古邦巴素县警区主任依斯迈指出，根据油站闭路电视显示，大约7时45分一辆由3名巫裔男子共乘的黑色国产英雄轿车进入油站加油，不久后车内其中一名男子下车。

他说，该名男子下车后就走到油站后面厕所，然后四处张望，随即登上女童父亲的车子，把车子连同车内的4岁女童载走。

他表示，被载走的女童最终被发现平安无事的被遗弃在油站不远的路旁。

“警方初步调查发现，嫌犯在干案时使用的国产英雄轿车是吉北本同县的报失车。”

他说，此案男事主被偷走一辆轿车，1台手提电脑以及现款，损失约8万令吉。

他指出，警方将援引刑事法典第363项（掳绑）及第376A项（偷车）条文调查此案。