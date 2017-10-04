理发店挂土著专区横幅 吴健南澄清一场误会 国内新闻

（芙蓉3日讯）针对日前芙蓉新城一间理发店外悬挂“土著专区”横幅，引起种族敏感之嫌，马青全国法律局主任吴健南澄清，这是一场误会，他对此感到遗憾。

他今日由Team C Cut理发店总执行长穆哈默陪同，召开记者会指出，上周六接获居民投诉，指芙蓉新城一间理发店在横幅上注明“土著专区”，让非土著觉得有种族敏感之嫌。

不过，经过他向Team C Cut理发店了解情况后，才知道这是一场误会。

他指出，理发店注明“土著专区”，是因为希望所有土著，而非仅有穆斯林可以进入享受理发服务。

鉴此，对于这次的误会，他感到遗憾。

穆哈默说，由于州内较少土著经营理发店，所以特别注明属于“土著”二字，并强调拥有“穆斯林”特区，专为女性穆斯林理发。

他强调，他没有种族歧视，而且理发店于2010年成立迄今，在州内已先后开设6间分店，并于2012年开始挂上横幅注明属于“土著”经营专区。

他说，除了土著之外，也有不少非土著顾客前来光顾，从来没有发生任何种族敏感和不愉快事件。

他坦承，上周六风波爆发之后，确实对理发店的生意造成影响，庆幸是仍有非土著顾客继续上门光顾。

为了平息这场误会，吴健南还特地接受穆哈默的理发服务。