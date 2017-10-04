无照驾摩托与轿车相撞 3少年1重伤2轻伤 北马新闻

(双溪大年3日讯）3名未拥有驾驶执照的15岁巫裔少年，分乘2辆摩托车，不幸撞上驾驶AXIA走捷径的老翁，1人伤势严重，另2人受轻伤，饱受惊吓的老翁则安然无恙。

这事件是于周二傍晚6时45分发生在双溪大年英丹园关丹仙人海鲜三岔路口处，据目击者表示，当时摩托车车速很快，相信老翁驶到半途时，受到惊吓，停在路中，疾驶而来的摩托车闪避不及，直撞上该辆车，车祸后，路人议论纷纷，直指3名少年是飙车一族，无论如何，该案有待警方调查证实。

据知，当时70多岁的巫裔老翁是在英丹园的关丹仙人掌海鲜欲走捷径路过对面道路，他驶至路中时，3名分乘2辆摩托车的巫裔少年闪避不及，猛撞上轿车前头，3人被撞飞，1名骑士倒卧在车子旁，血流如注。

其中1名受伤骑士口操华语表示，他只有15岁，并未拥有驾照，当时他是独自驾驶摩托车，其2名友人则共乘1辆摩托车，由英丹花园拟往英丹路口，在关丹仙人海鲜三岔路口处，由老翁驾驶的轿车忽然越过对面马路，他与友人闪避不及，同时撞上这辆车子，他撞到车头，被撞飞在马路上，其友人疑撞上车身，伤势严重。

当时，民防部队员阿柏星与夫人刚好路过此处，他即刻下车为重伤者的手部止血，直到救伤车医护人员7时抵步，他才离开。