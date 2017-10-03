擅自开启保险库 银行主管盗卖206万金饰 国内新闻

（新山3日讯）一名银行保险库行政主管在6个月内陆续擅自开启保险库取走金饰，拿到新山和马六甲地区的当铺变卖，金饰总值约206万令吉。

他今早在新山推事庭面对失信罪提控时表示认罪，被判4年监禁和鞭笞三下。

28岁被告莫哈末纳兹林，被控于今年3月28日至9月6日，在人民银行担任保险库行政主管时，私自将银行顾客放在保险库里的金饰取走，总值206万4360令吉，触犯刑事法典第408条文（失信罪）。

一旦罪名成立，将可被监禁不少过1年不多过14年，另加以罚款或鞭笞。

新山马六甲收集当票

银行人员于9月28日晚上10时23分向警方报案，警方于隔日（29日）晚上11时30分在新山市区将其逮捕，警方也到新山和马六甲区的当铺收集被告典当金饰的当票。

主控官莫哈末沙费克在庭上向推事诺爱莎提呈一叠文件，并说基于被告失职，同时此案涉及多方面，要求推事给予合理的判刑。

被告听取控状后表示认罪，向推事求情时说自己有妻子和一个一岁多的小孩，还要供养父母，并且这是他第一次犯案，希望推事从轻发落。

推事最后宣判被告监禁4年和鞭笞三下。

根据案情显示，被告是马六甲人，在该间银行任职时间并不长，今年3月开始陆续以顾客要领走金饰为由，开启保险库取出金饰。后来银行职员发现根本没有顾客要求取走金饰开始怀疑，从而揭发被告失信的罪行。

据了解，被告是掌管银行保险库的人，持有保险库的钥匙。每次取出金饰后就拿到当铺典当换取现金。