避免巨额罚款 冬眠公司需撤销注册 国内新闻

（吉隆坡3日讯）大马公司委员会（SSM）首席执行员拿督扎拉表示，该委员会将给予3个月的缓冲期，让冬眠公司申请撤销公司注册。

3个月缓冲期

她强调，3个月的期限从本月1日至12月31日，不过只有从2002年至2014年成立的私人有限公司（Sdn Bhd）和有限公司（Berhad）才能享有这项措施。

她今日出席大马公司委员会全国破产大会后，如是指出。

扎拉指出，冬眠公司的老板或股东都能申请这项措施，但是申请的公司必须还清债务以及没有资产。

她指出，2002年至2014年成立的冬眠公司大约有6万7767家，随着2016年大马公司法令修订，不活跃的冬眠公司将遭巨额罚款。

她说，在这项措施下，公司和主席违反的每项条规罚款一律100令吉，同时撤销费用也需缴付100令吉，因此鼓励冬眠公司踊跃申请。

她补充，明年1月1日起，该会将依法行事，没有向该会申请撤销公司者将根据法定金额罚款。

她认为，让冬眠公司撤销名字，能让该会的资料获得更新，数据更实际。

此外，拉萨说，由于2016年公司法令在今年1月落实，因此举办大马公司委员会全国破产大会，帮助面对财务问题的公司寻找方案，吸引260名律师、会计师、银行家和破产人士参与。

出席者尚有大马注册公司委员会副总监（服务）罗斯里等。