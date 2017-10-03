彭文宝：20日截止申请 槟11月派发水灾援金 北马新闻

（槟城３日讯）槟州福利、爱心社会及环境委员会主席彭文宝宣布，槟州政府400令吉水灾援助金的申请截止日期为本月20日下午５时，以及为分发一次过水灾援助金而成立的特别委员会，将于本月31日核准申请名单后，作出决定。

他透露，该委员会将在作出最后决定后，立刻宣布有关援助金的受惠名单，以及槟州政府将于11月分发有关的援助金。他是于周二在一项记者会上，如此指出。

他在记者会上也宣布有关援助金申请的条件，即400令吉援助金为一次过分发，可申请援助金的分别为（1）住宅（2）商业建筑物及（3）车辆。

他说，在水灾中面对建筑物结构、器具、设备或家具损失的住宅灾民都可申请援助金，但如果有关住宅出租，则只有租户将获得援助金，而并非屋主。

他强调，而如果一间住宅内拥有超过一个租户，则所有租户都可以获得援助金，因为根据槟州的政策，它是为了协助贫穷的人民及水灾的受影响者，并非屋主。

需呈身份证及相关账单

他指出，住宅的灾民在申请时，必须提呈一家之主的身份证及有关账单，例如水电费账单影印本。

他透露，在水灾中面对商业建筑物结构、器具、设备及家具损失的商家都可申请援助金，他们在申请时必须提呈业主身份证、有关账单，例如水电账单及商业执照影印本，但如果在一个建筑内，只有一张商业执照，但经营者超过1人，例如一间咖啡店内拥有多个摊格，则商业执照持有人必须作法定宣誓，以便没有商业执照者也可申请获得援助金。

他透露，拥有有效路税车辆在水灾发生时“受困”在居住范围内，灾民也可申请援助金，他们在申请时必须提呈修理车辆的收据及车卡与有效路税的影印本。

他重申，槟州政府将根据申请者的身份证号码分发上述援助金，即不论是住宅、商业建筑物或车辆，一个申请者只将获得一次400令吉的援助金，例如申请者的住宅、商业建筑物及车辆都在水灾中面对损失，他们也只将获得400令吉的援助金。

他补充，槟州政府于9月25日起已通过国州议员、选区协调员及社委会分发申请表格，以及过后国州议员、选区协调员及社委会的调查工作将会展开，然后在核准申请后，提呈予县署及土地局。

“每一个有特别委员会内的州政府部门或机构，都必须个别提呈报告，获得援助金者名单，连同报告及各种州政府规定申请的文件也必须提呈，以便这个委员会核准及作出最后的决定。”

林冠英：简化申请程序

槟州首席部长林冠英强调，槟州政府已简化申请的程序，而不像其它各州，也要求警方的报案书，而这是因为槟州政府不要“为难”警方及人民，同时槟州政府已鉴定于915发生水灾的地区。