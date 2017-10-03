新山贸消局充公5230双 侦破最大冒牌鞋案 国内新闻

（新山3日讯）新山贸消局执法组侦破今年内最大宗冒牌球鞋和拖鞋案，共起获5230双，总值38万5520令吉仿真指数相当高的冒牌鞋。

一组由25名来自新山贸消局的执法员，于本月2日下午约2时在位于士古来的一间购物商场内展开取缔时，成功侦破有关案件。起获的冒牌货是仿冒Adidas、Nike和Converse品牌。

柔州贸消局主任凯鲁说，执法员共取缔3间店面，2间有营业，一间大门深锁。执法员在盘问2间店面的业主时，进一步揭发店面后和其他数间大门深锁的店面，是用作存放冒牌鞋的仓库。

他今日在记者会上说，两名业主的年龄为55岁中年男子和41岁的中年妇女，这些冒牌鞋在店面以30至100令吉售卖。

“这些冒牌鞋除了供业者本身在店面出售外，也供应给州内其他业者，如夜市、批发店和小店铺。”

他说，这些冒牌鞋是在2011年商业事务法令第8（2）条文下被充公，以跟进调查案件，而这些冒牌鞋将会被剪破后土埋。

他说，触犯有关法令者一旦罪成，个人将面对每件仿冒品被罚款1万令吉或坐牢不超过3年或两者兼施。

若第二次犯错，个人将面对每件仿冒品被罚款2万令吉或坐牢不超过5年或两者兼施。

他指出，柔州贸消局仍会继续打击售卖冒牌和翻版货物的店面，业者必须遵守法令和条规，不要涉及售卖冒牌货。而消费者购物时，也必须提高警惕，避免买到冒牌或翻版物品。

赴会者包括柔州贸消局执法组主任阿里斯和此次取缔行动的官员纳兹里。