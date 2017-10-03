年度汉字开放提议 年杪揭晓结果 国内新闻

（沙登3日讯）马来西亚年度汉字活动再次开放提议，全民可从今日开始齐齐提议心目中的年度汉字。

华总总会长丹斯里方天兴披露，大马年度汉字活动今年已经迈向第7届，而该活动是由华总主催、马来西亚汉文化中心主办，并获得马来西亚华文报刊编辑人协会、马来西亚华语规范理事会、马来西亚广播电台爱FM和马来西亚书艺协会联办，同时也获得多个集团单位支持和赞助。

他指出，以我国的情况而言，过去6年来出炉的年度汉字，都非常符合当年的国情，拥有极大的说服力和代表性，分别是2011年的“转”字；2012年的“改”字；2013年的“涨”字，2014年的“航”字，前年的“苦”字，以及去年的“贪”字，都非常贴切地体现了我国在当年所发生的重大事故。

他说，我国在今年一样面对许多令人关注的重大问题，例如朝野政治叫嚣、355法令、金正南命案、消费税、所得税、普腾与中国合作以及东运会总冠军等等。

“随着提选汉字于今日启动后，年度汉字将在今年杪正式揭晓。我希望今年我国的年度汉字投选活动，能够更胜往年，获得更多各阶层人民的积极参与，以让投选出来的年度汉字，更具代表性和标榜性。”

他是在记者会上如是披露。出席者也包括马来西亚汉文化中心主席拿督吴恒灿、副主席拿汀李玉涓、华总副主席拿督陈耀星、华总文化委员会主席陈达真、华语规范理事会劳树毓、爱FM市场经理丁秀兰、编协秘书林明标及印象马六甲市场总监黄可莹。

方天兴吁培养阅读

方天兴说，通过年度汉字的活动，也可以协助推广中华文化和母语教育。此外，他也呼吁华社，尤其是年轻一代应该养成每天阅读，尤其是阅报的习惯。

“现在的年轻人较少翻开报纸，但我希望年轻一代能够通过订购或阅读电子报，来达到同样的增闻见广和掌握时事，以及协助推广与发扬中华文化的目的。”

他认为，华社应该通过阅报或订阅报纸（或电子报），以最实际行动来支持国内的华文报章发展。

11月15日截止提议

年度汉字提议日将从今日开始至下月15日，投选汉字日期为10月29至11月19日，揭晓日期为12月10日早上11时。

有意参与的民众可浏览官方网站www.hanzi.com.my或拨打03-61516684了解详情，也可通过线上方式提议汉字或把表格传真至03-61435166。

吴恒灿：跨民族国际活动

吴恒灿希望有朝一日，年度汉字活动将能把全世界汉字文化圈，包括有办年度汉字的团体结合起来，组织成世界年度汉字联盟组织，然后通过汉字的奥妙，让全世界都识汉字的人投选汉字。

他说，既然汉字作为中华文化载体，那我们就以这载体为轴，主办马来西亚年度汉字，而且这是一个跨民族、跨国际、跨肤色的活动。

该活动是在日本流行，随后也发展至中台等国，而我国则是第7个国家举办年度汉字国家。

大马今年举办不少关乎“一带一路”倡议的活动，政府也在积极发展铁路建设，大马人民经历经济不景后，也在寻找路在何方。

“因此，我也相信这年度汉字将和‘一带一路，铁路建设，寻找出路，路在何方’有关。”