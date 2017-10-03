一条大道3YB 北马新闻

（槟城3日讯）一条大道3YB!发林巴刹到Shineville住宅花园只是2公里的天德园大道，却被划分为3个州议席，即亚依淡、垄尾和斯里德里玛，以致居民混淆。惟，3区州议员表示将不分你我，协助解决当地民生课题。

天德园大道旁两旁耸立多座高楼住宅，及天德花园民宅，属于槟岛密集住宅区之一。大道旁的BL Garden属斯里德里玛州议席；BL Garden对面的Shineville和天德花园则属亚依淡选区；四季天地、发林巴刹、东方花园等则属垄尾选区。

一条大道拥有3名州议员，这3名州议员皆来自行动党，亚依淡州议员黄汉伟、斯里德里玛州议员雷尔，及垄尾州议员杨顺兴都是执业律师。他们不时都会接到边界选民向他们提出民生诉求，既然3人同是火箭人，选区又“同在一条大道”，只要能协助选民解决民瘼，他们竭尽所能就是。

民生问题没选区之分 黄汉伟 ：合作助脱困

黄汉伟接受本报访问时强调，民生问题并没有选区之分，他能做的就尽量做。就好像刚过去的大水灾，他与杨顺兴和雷尔都合作协助灾民脱离困境。他说，服务选民不分选区，最终的获利者是选民。

惟，他表示拨款方面就拥有选区权限之分。他说，天德园大道一带的选民常常都没太清楚自己是属于哪一区的选民，往往会弄错选区议员，向“不对”的选区议员申请拨款或援助金。

在这种情况下，黄汉伟就会向选民解释他们是哪个选区选民，并且纠正他们，建议他们前往正确的选区服务中心去申请拨款或援助金。

另，杨顺兴受访时说，行动党贯彻不分选区服务，毕竟都是毗邻选区，彼此互相照应。

他也直言选民常常都会弄错选区，尤其是寻求拨款的选民，他们都会要求选民回到原属选区，向原属选区议员了解状况。

雷尔也表示边界选区，选民常常混淆，但他与杨顺兴和黄汉伟向来都合作无间，再配合当地（武吉牛汝莪）国会议员蓝卡巴星，他们都不介意跨选区为民服务，特别在大水灾发生期间，他们都跨选区解决民困。