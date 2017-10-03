公巴中廉价可负担屋开售 料明年第3季竣工 北马新闻

（槟城3日讯）槟州政府通过槟州发展机构建设的公巴中廉价和可负担房屋计划，已开始出售，25%房屋已售出，估计将在明年第3季竣工。

这项名为Dua Residensi的房屋发展计划共有346个中廉价单位，售价为7万2500令吉；174个850方尺的可负担单位，售价是25万令吉及174个1000方尺的可负担单位，售价则是33万令吉，可负担单位可获一个停车位。另外，槟发展机构也会在该地段兴建1座7层楼停车场及7个店屋单位。

槟首长林冠英周二早在槟发展机构见证购屋者签署买卖合约时指出，是项房屋发展计划成本估计是1亿4500万令吉，还不包括地价，相信就算所有单位售罄，都无法回本。为此，州政府利用可负担房屋基金填补不足。

他说，槟州拥有17个房屋发展项目，将提供2万7230个单位，包括廉价、中廉价和可负担，其中5个发展项目已在进行。峇都加湾桂花城房屋发展会最先完工，预计在今年杪，而甘榜爪哇和公巴的房屋发展计划则会在明年竣工。

峇都加湾宜家2019年营业

同时，他也宣布一项好消息，万众期待，位于峇都加湾的宜家家居城，将在2019年3月17日开始营业。好消息一出，在场等待签买卖合约的购屋者即拍手赞好。

佳日星：惠桂花城购屋者 争取同获入伙准证分层地契

槟房屋事务委员会主席佳日星则透露，根据2013年分层地契修正法案（757法令），州政府尝试与槟土地局沟通，要让峇都加湾桂花城购屋者在获取入伙准证的同时，也能领取分层地契。

他说，为避免一些发展商日后“落跑”，所以才会修改分层地契法令。一旦州政府成功同时把入伙准证和分层地契都交给峇都加湾桂花城购屋者，相信该城也是全马首个能直接领取分层地契的高楼。

他还说，公巴1000公尺可负担单位原售40万令吉，但在2016年落实可负担房屋顶价政策后，该售价已从40万令吉调低至33万令吉。

当天，出席上述签署买卖合约仪式者还包括槟第一副首长拿督拉昔、槟州发展机构总经理拿督罗斯里、槟岛市政厅秘书尤端祥等。