打枪埔联邦后备队第3部队基地 拟以地换地迁移威省 北马新闻

（槟城3日讯）武吉阿曼联邦后备队指挥官万阿都拉高级助理总监透露，位于打枪埔的联邦后备队（第三部队）基地将在未来或以地换地的方式，迁移至威省约两倍大的地点，而三分之一的警力仍会留在槟岛，以协助突发和紧急事件。

他说，目前已经有3间私人公司向内政部献议，并以地换地的方式，在威省一个约30至60英亩的私人地段重建联邦后备队第三部队的基地。

“由于位于打枪埔的联邦后备队基地范围有限，我们早前已向內政部建议及提呈计划，搬迁到更广阔及合适地点。”他于周二出席该队警务活动后，召开记者会时如此表示。

为民众带来更多方便

他提及，基于该区是负责北马一带的情况，因此如果搬迁到威省将会为民众带来更多方便，其中靠近高速大道及接近人民。此外，新地段的基本设施将会更完善，设有足球场、操步场、马房、健身房等。

他说，有关3个地段已经鉴定，并需要等待内阁的批准及通过。若一切顺利，预计可在2020年完成建筑及启用，而在打枪埔的基地就会交由私人公司作为发展用途。

他强调，虽然该区的警员都过去威省，依旧有三分之一的后备队会留在槟岛，会搬迁至西南区峇六拜一带，以应对突发和紧急情况。

亲近民众打破刻板印象 维持秩序兼具其它专业

“我们也很亲民！”

武吉阿曼联邦后备队指挥官万阿都拉高级助理总监直言，人民向来对该队都有着严肃部队的刻板印象，但其实该队与警方、消拯队或民防部队一样，都是为人民服务，而且该队内也拥有许多专业警力。

他说，这次前来打枪埔进行活动是为了更接近居民，也从中打破民众对该队常驻守足球赛、出现在大选及暴动情况的刻板印象。

他于周二出席联邦后备队第3部队警务活动时表示，联邦后备队第3部队共有330名警力，其中70名为女警，他们除了维持社会秩序外，也拥有其它方面的专业，包括医疗队、骑警队、救灾队及饮食队伍等，以提供紧急援助。

他补充，该队目前是有开设骑警队的计划，并在景点巡逻，包括波德申及马六甲等，除了保障社区治安，也让民众与骑警队互动，甚至合照。询及乔治市是否也会有骑警队时，他回应如果乔治市有需要，该队可以作出安排，而该队也将在2至3年内或在威省设立新基地，而基地内也会有马场。

出席者尚有联邦后备队第3部队指挥官卡马警监。