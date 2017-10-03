献购名英祠 “1令吉背后的秘密” 张威如挑战州政府公开隐议程 北马新闻

(北海3日讯)针对槟州政府献议1令吉让宗联委购回爱情巷名英祠，宗联委主席张威如挑战州政府公开“1令吉背后的秘密”。

他说，州政府试图混淆他人，让人相信名英祠不接受州政府1令吉献义，反而坚持以200万令吉购买名英祠，其背后有隐议程，然而，该祠不接受这项献义，其主要原因是背后的条件。

“如果州政府无条件要以1令吉象征性收费给我们，我们当然愿意接受；但他背后的条件却让人不敢苟同，首长在各场合说我们不接受1令吉献义，反而要以200万令吉购买，但他敢公布背后的条件吗？我们挑战他公布出来。”

他强调，该祠已依据所有程序申请，而州行政议员曹观友也亲自承认只等首长签字，目前主动权掌握在州政府手里，如果州政府真的有心解决问题，就请兑现当初承诺，把名英祠无条件归还宗联委名下，而不是设下条件刁难该祠。

他是在拜访槟州前进党时，向记者这么说。

要求对庙会表态

同时，针对该祠即将主办的来年农历初三庙会，他要求槟州政府表态，是否仍支持这项国际性的文化节目，如州政府不支持，该祠将寻找国阵政府合作，让这项节目继续下去。

他坦诚，担心州政府会在各方面刁难该祠举办庙会，以致这项传承多年的文化出现断层，至于担心被如何刁难，他则表示目前尚等待当局回应，而不予置评。

他希望双方能够和平解决问题，而非以政治手段把这件事情复杂化，以致该祠传承文化的使命受到威胁。

对政治不感兴趣

询及是否有意参政，以捍卫槟州子民权益，他透露，本身对政治不感兴趣，而且对处理政治事务方面不具慧根，表明不会加入任何政党在来届上阵。

黄家业冀林冠英别再玩弄政治

槟州前进党主席拿督黄家业指出，“名英祠事件”已不是首次发生，他希望首长林冠英别再玩弄政治，而把华裔引以为傲的“信”字摒弃，断送名英祠在槟州的历史价值。

此外，他也揶揄林冠英只会操弄政治，却不会把握机会和趋势，把槟州政治搞好，就如现在槟州盛产的猫山王及D24榴梿出口到中国，一个开明政府应该乐见其成，并顺应趋势发展有关行业。

“但林冠英却看不到这个趋势，反而大肆批评，说把榴梿运到国外是让人民吃贵榴梿，如以他的逻辑，那不是所有原产品都无法外销了吗？”