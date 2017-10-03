老街场学校门前道路即起 上学放学时段改单行道 北马新闻

(双溪大年3日讯）为了舒缓老街场学校门前道路（ Jalan Undan)交通繁忙问题，双溪大年市议会已批准该路段于明天（10月4日)起在学生上课及放学时间改为单行道。

明天开始，交警将会在场协助维持交通，确保家长及民众遵守新措施，如误入单行道，交警会给予劝告勿再犯，直到大众熟悉这项新措施为止。

颜和财：周五周六及公假除外

该校董事长颜和财表示，该校门前所实行的单行道分为2个时段，即是早上7时至8时，中午12时30分至下午2时30分，至于星期五、星期六及公共假期除外。

他说，该校拥有790名学生，去年下半年已经实施全日制上课，每当学生放学时段，交通显得混乱，为学生安全大前提下，该校积极向市议会申请校前道路实行单行道，在2016年获得当时的市议员准拿督陈国祥、许汉宏及曹国梁的协助下，总算得到市议会获批明天正式实行。

他说，其实早在2015年，该校上学时间分为上下午班，整个交通陷入瘫痪，当时已经向市议会申请批准校前道路改为单行道遇挫，在无计可施之下，只得劳动保安员协助充当交通指挥员。

他说，随着这3名市议员继续为该校请命，他们在去年8月间捎来佳讯，获得市议会批准实行单行道，惟市议会官员以议会缺乏预算费为由，等到拥有预算费，又要花3个月时间进行召标程序，拖到今年10月4日才实施。

当天在场者包括该校署理董事长吴高兴、董事财政萧健财、家教协会主席颜淑薇、副主席杨植顺、理事陈汉发、校友会主席李思缗、乃玲玲校长、准拿督陈国祥及许汉宏市议员。