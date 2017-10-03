车主借接驳线充电轿车 火势十秒蔓延毁2车 国际新闻

（新加坡3日讯）好心车主借接驳线充电，岂料反导致轿车起火，火势十秒内迅速蔓延两辆车，第3辆车也遭受波及，所幸无人受伤。

这起事件发生在周二清早6时许，地点是大巴窑2巷第141A座的停车场。

着火车主陈先生（40岁）受访时说，今早约6时30分要送孩子上学时，发现他的斯巴鲁（Subaru）汽车引擎无法启动，于是向经过的一辆轿车寻求协助。

“我当时怀疑汽车电力薄弱，于是用接驳线把两辆车的电池连接起来，但插上接驳线不到一分钟，就闻到一股浓烈的烧焦味和化学味，接驳部分还撩起火花。由于当时灯光昏暗，我们也看不清楚车内的零件，不知为何会起火。”

他形容，火势通过接驳线迅速延烧到对方的黑色日产（Nissan）轿车，10秒钟内2辆车都遭殃，还波及一旁的轿车。

他表示，当时该名女车主非常乐意协助，二话不说就将轿车开到他车子前方，借出接驳线充电，让他很感激。

“她的儿子还要赶去学校参加小六会考，还好没有迟到，牵连到对方，我真的很内疚，所幸无人受伤。”

车子上个月刚送去维修

他透露，出事车子的车龄8年半，是首次发生类似意外，车子上个月刚送去维修，车商也表示车子电池没问题。

据观察，火势源头的银色斯巴鲁（Subaru）轿车车头严重烧毁，黑色日产的左边车身和车头都毁坏不堪，在场的女车主眼眶泛红，表情吃惊，也不愿受访。连接两车头的接驳线仍然可见，地上满是灰烬。

停在斯巴鲁右边的一辆三菱（Mitsubishi）多用途轿车左边车头也遭殃，周围的天花板遭熏黑。

民防部队受询时表示，今早6时45分接获通报赶往现场，用了一支水枪和压缩空气泡沫背包将火扑灭。共3辆车被烧毁，无人受伤。

消防救火栓问题阻灭火

车主以铁条猛击消防救火栓，指箱子难开、水管水量少，耽误灭火黄金时间。

陈先生说，在车头起火时，他连忙与女车主奔向20米处的消防救火栓取出水管要灭火。

“但箱子上并没有任何指示说明如何取出水管，所幸箱子上有支铁条，于是我大力击碎箱子上的玻璃，前后耽误了约十分钟。”

他说，水管射出的水量非常少，力度薄弱，五秒后就没水了，导致火势无法受到控制。

他告诉记者，女车主当时已将水量开到最大，但仍然喷不出水，于是立即拨电联系民防部队求助。

“假如能有效使用水管，相信火势能被控制，情况也不至于那么遭，希望有关当局能改善情况。”

居民被两声巨响及浓烟熏醒

居民惊闻两声巨响，被浓烟熏醒。

第141座居民雷女士（62岁）说，今早6时30分被两声接连的爆炸声惊醒，从窗口惊见浓烟滚滚，笼罩部分停车场。

“那阵声音好像是炸弹爆炸，吓到我跳起来，浓烟又非常呛鼻，我立刻把窗口关上，之后难以入眠下楼看个究竟。”

她形容，事发后约十分钟，三辆消防车以及几辆警车陆续抵达现场，好几名民防部队人员冲上多层停车场救火，气氛紧张。

据了解，停车场约7时许被警方封锁大约半小时，所有车辆都无法进入，但停在里头的车辆能够离开。#