【喋血赌城】民众排队捐血 川菜馆送上炒面 国际新闻

美国拉斯维加斯音乐会严重枪击案案发后，当地民众连夜排长龙为伤者捐血，其中来自上海的29岁男子小白亦排队5小时献血；而在当地经营川菜馆的28岁华人桂天宇则带着家人提前开门，赶制逾200份“中国炒面”，免费赠予捐血的民众。

“我们应该也是当日（当地时间2日）第一批抵达该点位的民间支持力量。”小白称，由于当天自发前往捐血点的市民非常多，Charlesson Blvd街道周边全线拥堵，“大概排了40多分钟才走到捐血点门口，沿途全是来捐血的人。”

桂天宇则表示当日提早数小时到餐馆准备食材，更叫上妻子给自己打下手，考虑到“炒面方便、做起来也快，同时很受当地人欢迎”，桂天宇赶制了逾200份“中国炒面”，于上午8时许便送达Charlesson Blvd的捐血点。

“一个多小时就全部送完了。”桂天宇称，现场有近千人在排队等待捐血，“每个领了炒面的人，都和我们说了谢谢。”桂天宇原本亦想要捐血，惟现场太多人了，亦还要开店营业，当日下午3时许桂天宇先行离开，并指“明后天人少点再来”，而小白则继续在原地等候献血。