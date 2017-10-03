首相吁耐心等待 财算案公仆有佳音 国内新闻

（布城3日讯）公务员有佳音？首相拿督斯里纳吉表示，他将在2018年财政预算案公布有关公务员的好消息。

他今天在出席第15届公务员大会发表演词时，对台下的出席者说：“我知道你们在等我的宣布，我会在本月27日的2018年财政预算案时宣布改善公务员的措施，请耐心等待。”

纳吉也抨击反对党将标签公务员为“没效率”、“白领薪水”的行为，并指一些反对党领袖甚至带有歧视的态度标签公务员为“小喽啰”，并指此举如同歧视政府。

他提醒公务员说：“如果由反对党执政这个国家，大部分公务员的命运会如何？你们愿意将你们的未来与下一代的前途交给这些人吗？”

他续说“我们不能轻易让这片幸运的国土，落入那些不珍惜公务员贡献的人的手中。”

他也说，公共领域行政人员与公共服务是唇齿相依，因此在反对党藐视与污蔑公务员时，如同直接歧视整个政府体系，政府也对反对党的嘲讽感到愤怒。

他续说，担任服务传递者的公共服务是合法执行“政治主人”或执政党的所有政策。

纳吉指出，将我国公务员人数与其他国家的公务员人数作比较并不公平，并指反对党必须理解，在联邦宪法下，医护人员、军警及教师，也被列为公务员。

“一些国家，医护人员、军警及教师，不属于公务员。 ”

纳吉也列出政府在过去8年推出多项改善公共服务与维护公务员利益的措施，包括在2012年，公务员调薪介于7至13%，服务至少25年的公务员退休金，从最低的720令吉提高至820令吉，公务员基薪从每月832令吉提高至1200令吉。

他也强调，在朝向TN50目标，公务员必须紧守6大提纲，即伊斯兰教法法旨、巩固与强化公共服务的传递、忠诚、创意思考及工作模式、工业4.0及将我国打造为卓越的国家，以实现TN50的宏愿。