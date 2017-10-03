崛起为成功资产次大股东 柔苏丹增持股权 经济新闻

（吉隆坡3日讯）持有10.09%直接股权的柔佛州苏丹依布拉欣陛下已成为成功资产有限公司（BJASSET,3239,产业组）的第二大股东。

成功资产向大马交易所报备，依布拉欣陛下于上周三通过直接商业交易，购入公司8000万股，或6.7%股权，使持股权增至10.09%或1亿2000万股。

据《The Edge》财经周报报道，卖家很可能是在上周三（9月27日）通过场外交易，脱售8000万股或6.7%股权的丹斯里陈志远。

随着脱售股份，截至9月27日，陈志远仍持有成功资产的56.22%控制权，其中33.04%是直接持有，而23.19%是通过成功集团有限公司（BJCORP，3395，贸易服务组）。

值得注意的是，依布拉欣陛下与陈志远合作的主要企业合作项目，包括连锁便利店大马7-11控股（SEM，5250，贸易服务股）8.44%股权（截至今年3月31日为止，最大股东陈志远持有7-11控股的49.66%股权），还有电讯解决方案供应商立通国际（REDTONE，0032，创业板）的17.9%股权，以及电讯营运商U Mobile私人有限公司，大马线上（MOL）15%股权，以及曾经一度持有成功时代广场有限公司的20%股权（较后卖回给成功资产）等，在在显示双造在商业领域合作密切。

由陈志远持有的成功资产，是吉隆坡成功时代广场的发展商，也是国内最大型的零售与商业项目之一。

该集团也拥有Natural Avenue私人有限公司，后者主要在砂拉越经营万字票业务。

成功资产也获得Greyhound Café Co Ltd授权，以Greyhound Café的商标，在大马开设和经营咖啡馆。

此外，成功资产将在完成收购东方实业有限公司（ORIENT，4006，消费产品组）的柔佛汽车组装厂Oriental Assemblers（OASB）后，预料在半年内宣布与一家外国汽车制造商的合作计划。

另一方面，陈志远控股旗下公司持有23.7%股权的益联控股有限公司（ATLAN，7048，贸易服务组），在新山的免税区酒店及商场免税区附近61英亩地段的高级公寓及综合型商场计划，以及一些产业联营发展及填土计划，都可能是潜在企业发展项目。