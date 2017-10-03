欲将勇态带到10月 凯恩自豪曾当三狮队长 体育新闻

(伦敦3日综合电)“三狮军团”英格兰前锋凯恩周一受访时，谈到了国家队世外赛前景和个人的目标。

凯恩此前曾在对阵法国和苏格兰的比赛中戴上过三狮队长袖标，目前英格兰并无明确队长人选，在谈到这个话题时，凯恩表示自己很自豪于当上队长，但决定权在于主帅索斯盖特。

“是的，我戴过那个袖标了，这是非常令人自豪的时刻，我感觉到我是这支球队的领导者之一了，但索斯盖特教练说了，我们将有一些领导者。”

目前英格兰在世外赛小组中以5分领跑，最后两轮他们将对阵斯洛文尼亚和立陶宛，球队的出线形势相对乐观，对此，在九月份疯狂进球的凯恩谈到了球队的形势和个人的状态。

“我需要专注于进球，并且在进入十月时继续我现在的状态，这是最重要的事情，我们只谈论场上的事情。”

热刺小将首入选国家队

英足总周一宣布，曼市的德尔夫以及曼联的菲尔·琼斯因伤退出本期国家队集训名单，热刺21岁中场小将温克斯被紧急征召入队，这也是他首次入选“三狮军团”，将跟随球队参加和斯洛文尼亚以及立陶宛的两场世界杯外围赛。