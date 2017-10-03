德国再现二战遗弹 1万居民紧急疏散 国际新闻

（柏林3日综合电）德国柏林一处工地周一（2日）发现一枚250公斤的二战遗留炸弹，导致当地约一万居民被紧急疏散。截至当晚22时，拆弹前的疏散工作持续，预计将维持至午夜。

据柏林-勃兰登堡广播公司报道，当天中午发现炸弹的建筑工地位于柏林市区西南部。当地警方和消防部门为拆弹设置半径达500米封锁区，涉及约一万住户，当中还有养老院等设施。当晚，柏林共出动50名消防人员和200名红十字会工作人员在现场实施疏散清理工作。由于发现地点邻近地铁站，交通暂时中断，途径地区的高速公路也暂时双向停驶。柏林市政府当天表示，市政府已为市民提供紧急住宿。警方则在社交网上表示，将为市民提供必要帮助。

德国近年来频频发现二战遗留的大型炸弹。2016年8月26日，柏林北部的一个建筑工地在施工过程中，发现一枚二战时期苏联空袭留下的大型炸弹，重达100公斤，附近的数间外国使馆和大批居民被连夜疏散。今年9月3日，法兰克福在疏散超过6万人后，成功拆除一枚重达1.8吨的哑弹，这是德国二战后发现过的最大一枚遗留炸弹。#