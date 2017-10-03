新疆强制少数民族挂习近平像 国际新闻

（乌鲁木齐3日综合电）中国共党建政之初，家家户户挂有毛泽东肖像，类似情景将重演。美国自由亚洲电台报道，新疆当局要求自10月1日建政58年“国庆日”开始，少数民族家庭都必须挂上中共总书记习近平的肖像。目前，该项规定率先在阿勒泰地区富蕴县实行。

报道指出，新疆阿勒泰地区富蕴县一名哈萨克族人透露，9月30日，该县各乡镇或街道办向家家户户送习近平肖像，要求他们挂在屋内客厅明显位置，以表达对领袖的敬意。

另一名哈萨克族人也表示，上周日（1日）开始，阿勒泰地区每户都开始挂习近平的肖像，政府部门也挂肖像。哈萨克族人称，当局率先在阿勒泰地区采取上述所谓“向党表忠心”的行动，意味着稍后会在整个新疆地区推广。

自由亚洲电台记者致电阿勒泰地区富蕴县一间医院，医院人员证实当地少数民族家庭，全部都要挂习近平肖像。

总部设于德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏指出，新疆许多地方的少数民族家庭，都被当局要求挂习近平像和拥五星红旗：“要求家家拥有国旗，家家必须要挂习的照片。这是一种（近40年来）前所未有的政治与运动，强迫男女老少参加升旗，而且必须是每一个人都要拿一面国旗，参加效忠于中国的政治运动。”

一名哈萨克族人谴责新疆当局的这种土政策。他说：“其他省份没有要求挂习近平的头像，新疆书记陈全国太过份了。这是领导的问题，中央是不是知道这件事，谁知道？”