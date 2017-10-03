老夫妇制辣酱期待中秋团圆 6儿女无一回家 国际新闻

（太原市3日综合电）中秋佳节庆团圆，总希望一家人能聚首一堂。山西吕梁临县的71岁老翁李兴桂与老伴张秀连，期待在外地工作的6个儿女会回家团圆，还特别做好子女爱吃的辣椒酱，让他们带走，岂料子女却致电告知今年中秋不会回家乡，让李翁不禁落泪：“哪怕回来一个呢。”

李夫妇是“留守老人”，世居深山。两老育有2子4女，成家后纷纷迁到外地生活打工。子女曾接两老出去生活，但两老未能适应城市生活，遂回到农村居住。

“知道孩子们忙，可还是盼着他们能回来团聚。”距中秋节还有10多天，两老便期盼着子女回家，开始预备食物，想让子女们带走。蕃茄、茄子、茴子白、薯仔、红枣，6个子女一人一份。两老表示，“虽然不知道回来几个，都给他们准备好吧，万一都回来了，该说我们偏心了”。

两人又知道儿女最爱家中的自制辣椒酱，还用村里的石磨磨辣椒。李伯推着沉重的石磨，转了一圈又一圈，鲜红色的辣椒越磨越细，张秀连撒上盐和蒜，再磨几圈，一股浓浓的香味扑鼻而来。李伯笑称，“再过两天他们就回来了，孩子们就好这口辣椒酱，这不，我俩赶紧忙着做呢”。

然而，当李翁致电给孩子们时，结果没有一个可以回来过节，令他失望落泪，“其实，我有想过他们回不来。他们在外面生活，养家糊口不容易，可毕竟是中秋节，哪怕回来一个呢”。

1年前，小儿子给老父母买了一部智能手机，并装了微信，于是他们便养成了每晚饭后和孩子们语音通讯一会的习惯。得知儿女今年中秋都不回来后，张秀连在语音通讯仍强装着开心，并未表现出任何的失落。翌日天亮，李伯就骑摩托车载着老伴下田工作，希望多赚点钱，“替孩子们分担点”，争取他们农历新年时能够回家团圆。