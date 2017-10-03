手工灯笼的诚意 蕉风椰语

文：关悦涓

我喜欢于中秋节前，坐在点心茶楼吃着点心，抬头看挂在天花板上，那五彩缤纷、看起来醒目的手工灯笼。与外子品头论足一番后，看到称心满意的，我们就会挑一两个，送给小孩。

一对老夫妻在我们对面相伴坐着，他们同样的在欣赏灯笼，妻子在为孙儿选购灯笼。老伴建议：“不然买电子灯笼，方便携带又有音乐伴奏，多好！”

“电子灯笼哪里有手工的精细?”妻子反对。

最终他们选了一个白兔形的灯笼，我可以作证，选这手工灯笼时，他们是经过反复思考讨论的。为妻者这里看看，那里摸摸，满意地说：“已经很少师傅有这样的手艺了。你看，这灯笼的工多诚意!”

是有太多的诚意，我仿佛也可以感受到工匠的一双巧手，如何用竹、玻璃纸和胶粘剂把各个竹支连接起来，形成灯笼。这样的手工灯笼能一脉相承吗？售卖传统灯笼的老板摇摇头：“要花那么多时间制作，没有年轻人肯学。”

曾经到一家饼店，这老字号的饼店低调地隐藏在闹市里，一对年长夫妻在小小的店铺里苦苦维持的就是那手工做的胡椒饼和鸡蛋糕。妻子操持家务外，就是帮先生烤饼。由于人手少，产量不多。

我很喜欢买这里的椰丝塔和胡椒饼，由于怕店主忙不过来，因此建议对方用机器大量制作，省力省时。师傅的眼睛终于从手机屏幕抬起来：“不行，机器做怎么可以媲美手工做的？”

说得也是，这些都具巧思的饼干，各有特色，如何靠机器呢？我开始明白为何艺术商场，总是聚集许多人潮，这些陈列着的艺术品，哪怕是一块小饼干、一个小灯笼，都让人们忍不住想买下来，除了因为制作精美，也是因为手工的诚意。

每到中秋节，我总喜欢到茶楼买灯笼，也到这间饼干店买公仔饼，也许，我难以割舍的就是那讲究手工的昨日。因讲究的还是手工，尽管电子灯笼不断推阵出新，我坚持掏腰包买的，还是中秋节手工灯笼的诚意。