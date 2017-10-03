赌城枪击案酿59死527伤 美国枪械股应声大涨！ 国际新闻

美股3大指数周一收盘同步创下新高，受到拉斯维加斯史上最重枪击案影响，牵动投资人敏感神经，美国赌场业者股价重挫，不过枪械业者股价却反射性飙高。

美国拉斯维加斯昨天发生震惊全球的史上最惨重枪击案，现已造成至少59死逾527伤，伤亡情况恐将持续攀升。目击者指称，凶嫌开了数百枪，扫射达5分钟以上。

不过枪击案带动枪械业者股价飙升，包括全美最大手枪制造商Smith & Wesson母公司American Outdoor Brands Corporation盘中大涨3.66%至15.81美元。另外枪械公司斯特姆儒格（Sturm, Ruger & Co.）股价也大涨6.64%，带动年线一举回正。

受到枪击案影响，美国赌场业者股价则是重挫，米高梅国际酒店（MGM Resorts International）周一早盘大跌5.37%至30.84美元、永利度假村（WYNN RESORTS）股价下跌2.05%、拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands Corp.）也一度跌2.09%。

今天收盘美股，道琼工业平均指数涨152.51点或 0.68%至22557.60点。那斯达克指数涨20.76点或0.32%，报6516.72点。标准普尔500指数涨9.76点或0.39%，报2529.12点。费城半导体涨7.01点或0.60%，报1178.75点。