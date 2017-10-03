赌城枪手身世曝光 父是美“十大通缉要犯” 曾抢银行又越狱 国际新闻

震惊全球的美国拉斯维加斯枪击案，64岁凶手史蒂芬裴德克（Stephen Paddock）的身世背景也逐渐被揭露，他的父亲曾是一名银行抢匪，遭FBI列为“十大通缉要犯”。

综合外媒报导，史蒂芬的父亲派翠克裴德克，原先经营加油站维生，扶养包含史蒂芬等四名孩子。就在1960年7月，派翠克行抢亚利桑那州的银行，之后更因他在凤凰城地区所犯下的数起抢案，遭到警方逮捕。

派翠克在1961年被判处20年有期徒刑，接著在1968年逃狱成功，FBI将他列为“十大通缉要犯”，并警告他是具有武装危险性的精神病患。

派翠克之后藏匿于奥勒冈尤金市，化名在一家宾果游戏室担任经理，但仍在1978年遭警方逮捕，最终于1998年过世。

赌城枪击凶嫌爱豪赌

美国拉斯维加斯枪击案凶嫌裴德克（Stephen Craig Paddock）是退休会计师，也是个输赢手笔很大的赌徒。他父亲是银行抢劫犯，曾登上联邦调查局（FBI）头号通缉名单。

现年64岁的裴德克住在内华达州美斯基特（Mesquite）一个退休社区，位于拉斯维加斯东方130公里。他的弟弟艾瑞克（Eric Paddock）说，他事先看不出来有大开杀戒的准备。

圣战组织伊斯兰国（IS）宣称，造成至少58人死、515人受伤的这起美国近年来最严重枪击案，是由该组织的一名“士兵”犯下；并称，裴德克是在近数周皈依伊斯兰教，且是以伊斯兰国之名发起屠杀行动。

但联调局指出，他们认为，枪击事件与国际恐怖团体“并无关联”。此时全美在震惊之余，都对行凶动机感到不解。

克拉克郡（Clark County）警长隆巴度（Joseph Lombardo）则说，裴德克并无犯罪前科，在警察攻进他行凶的饭店32楼房间时，他已自尽。

隆巴度说：“我们不了解他的信仰是什么，我没办法深入一个疯子的内心。”

拉斯维加斯市长古德曼（Carolyn Goodman）则说，这起滥杀案件是“充满恨意的疯子”所为。

美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）下令联调局等联邦机构支援侦办此案，但指出，主导调查工作的是拉斯维加斯警长。外界认为，这可能是另一个迹象，显示当局认为，本案不是由国际恐怖组织下手。

艾瑞克也对媒体表示，他们全家都对此事感到震惊，而且不了解裴德克有何动机；“他从哪里弄到那些自动武器？他根本没有任何军事经历。他住在美斯基特，会开车到拉斯维加斯赌一把，做点事情，吃点墨西哥卷饼”。

不过艾瑞克也对“华盛顿邮报”说，裴德克经常会玩赌注很高的线上扑克，“他传给我一则简讯，告诉我他在赌场赢了25万美元”。

艾瑞克并透露，他们兄弟在破碎的家庭成长，他们的父亲因连连抢劫银行，而在1960年代初期入狱。