市场需求多元化 吉政府大量种植洋麻 北马新闻

(亚罗士打2日讯)由于市场需求多元化，政府决定大量在国内种植拥有经济实值的洋麻。

国家洋麻及烟草局主席阿查汉透露，政府的目标是明年要在全国各地种植至少1万公顷的洋麻。

他是今天上午在吉北日得拉的洋麻及烟草局服务中心开幕仪式后向媒体透露，目前洋麻的初期种植州包括吉打、玻璃市、吉兰丹及彭亨，而吉玻州的600公顷种植现阶段只注重在生产种子，期待明年可以增产。

他解释，洋麻从栽种到收成前后只需要4个月，政府希望看到可以一年内2季收成，其产量可以增加一倍。

他也提到，洋麻种植业之前不能普遍推广，其中一个因素是农民界对于这种植物缺乏全面的资讯，因此，连同日得拉，洋麻及烟草局在全国各地共开设了6个服务中心，主要目标就是能够向农民及园主提供各种有用的资讯，包括从开垦、种植、到生产、市场等资讯。

另一方面，种植及原产业部副部长拿督纳斯仑也在记者会上透露，由于国际橡胶价格的滑落，国内橡胶小园主从今年11月到明年1月将能享受到政府的200令吉补贴金。

他较早在致词中说，除了日得拉，洋麻及烟草局已经先后在吉打双溪大年、霹雳安顺、砂拉越柏东、沙巴斗湖、及沙巴拉哈拿杜设立服务中心，主要是在各方面为农民及园主提供各方面的协助，加强生产及提高农民收入。

仪式上也由副部长拿督纳斯仑颁发委任书予生产洋麻种子的环球统一种植，由董事经理刘伟奕接领，据了解，这家公司在1年多前投入洋麻种植业，目前在吉打州古邦巴素县及玻州朱宾拥有300公顷的种植地，主要是向当局供应洋麻种子。