早产婴晓柔逐日长大 将安排转入柔佛中央医院 北马新闻

（大山脚2日讯）母亲怀孕24周在新加坡早产的女婴倪晓柔已经逐日长大，目前体重是1.3公斤，情况稳定，正在安排将她转入柔佛中央医院。

作为总筹早产女婴40万令吉医药费的大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity），该会主席蔡瑞豪日前到新加坡妇幼医院探访晓柔，并向院方了解她的情况及进展。

蔡瑞豪表示，截至目前，医药费已超过新币14万元（逾44万令吉），基于女婴进展良好及情况稳定，所以会尽快安排她转入柔佛中央医院，让她在我国医院继续留医观察。

他说，晓柔是在8月4日出世，当时是母亲王佩琪（23岁）怀孕24周时，在新加坡早产下她。她出世时才655克重，40天后体重是1.024公斤，54天后是1.3公斤了。

“这是好的现象，因为她在渐渐长大了。不过医药费每日在增加，从8月4日至目前，已经逾44万令吉了。我也经与院方洽谈医药费事宜，盼狮城医院能降低医药费”

来自大山脚的女婴倪晓柔不足月就出世，原本在狮城工作的母亲怀孕后就停职在家乡安胎，8月4日到回狮城收拾衣物时，突然出血及宫缩，紧急剖腹产下655克女婴。

女婴属于超早产儿，目前仍在狮城医院保育箱内，不过情况已经稳定，会尽快安排她回返我国医院。