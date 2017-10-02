少年遭警虐打不断被扣留 慈母冀人权委会介入 国内新闻

（吉隆坡2日讯）非政府组织人民之声（SUARAM）揭露，一名年仅16岁少年于今年初在巴生北区警察总部被拘留时，惨遭警方吊起捶打，如今更在防范罪案法令（POCA）下被无审讯扣留21天！

这名华印混血儿洪建国，也是印裔巴拉穆鲁甘毙命于巴生北区警察总部案件的重要证人之一。

洪建国是于今年2月6日，遭巴生北区警方以涉嫌抢劫案的罪名逮捕与扣留。

在扣留期间，他除了亲眼目睹巴拉穆鲁甘如何被虐打，自己也遭警员吊起，并以水管与藤条虐打，身体多处受伤。

尽管洪建国在2月25日因延扣届满而获得保释，但他与家人的噩梦并未就此结束，包括多次面对警方上门骚扰。

母亲德瓦妮随后吩咐洪建国前往友人家暂避风头及休养，不料后者于4月4日再卷入一宗偷窃案，并在万津法庭上面控。

德瓦妮担心一旦把儿子担保出来，他会再遭警方逮捕而干脆拒绝担保，洪建国因此继续被扣，直至上个月13日，德瓦妮决定把洪建国保释出来，不料甫完成保释手术，洪建国便被尾随而来的巴生警区警官，援引防范罪案法令，拘捕和扣留长达21天。

德瓦妮在求助无门的情况下，惟向人民之声寻求援助，并在协调员阿斯哈特里的安排下，于9月10日向执法机构廉政委员会投报孩子遭虐打与不断被扣留。

德瓦妮也于周一下午与人权委员会委员拿督骆燕萍见面。

德瓦妮哭诉，尽管孩子目前并未受虐，但仍会不时感到头晕，并希望人权委员会能介入此事。

阿斯哈特里透露，警方目前已计划为洪建国安装电子追踪器。

他表示，该组织代表家属向人权委员会提出4项要求，包括，向警方施压以立刻释放洪建国；调查洪建国案件；支持成立独立警方投诉与行为不检委员会，以及向政府施压以废除一切无审讯扣留法令。

他也怀疑，警方是因不满洪建国为巴拉穆鲁甘命案的重要证人，而多次骚扰他与家人。

骆燕萍则指出，人权委员会相当关注洪建国事件，也已于上周四（28日）致函警方以了解此事。

“我们明白，他仅16岁，还有大好前途，而且母亲也是对此孩子的遭遇感到伤心。”