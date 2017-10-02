工友6次申请蓝身份证被拒 苏家斌应允助圆心愿 国内新闻

（太平2日讯）十八丁70岁柴芭工友6次向国民登记局申请身份证被拒，今日向民政党霹雳州代主席苏家斌求助，希望可以申请获身份证，一圆心愿到国外观光。

事主连贵明表示，日侵时代家人为了生命安全，没有为在家出世的他申请报生纸。战乱和平后，家人也忘了尚未申请报生纸一事，直到13岁办理身份证时，因为没有报生纸，只可拿红色身份证。

他共有9位兄弟姐妹，本身排行第4，于1947年出世，兄弟姐妹都有身份证，唯独他一人持红身份证。

他说，有一次拿了一本用500令吉办理的特许准证，随家人到中国旅行，不料出境关卡时被拦截，告知不能出国，感到难过，因此对于申请蓝身份证更为重视。

而他持红身份证的妻子已获得蓝身份证，他可能因为语言障碍关系，面试第一次即不过关，虽然前后申请6次，仍然石沉大海。如今孩子已成家立业，希望获得蓝身份证，可以与家人一起出国旅行。

由于他持红身份证，失去许多权益，包括到医院看病无法享受一令吉的看诊，更无法申请一马援助金，希望此次可以申请到蓝身份证。

苏家斌在记者会上说，连贵明出生在日治时代，家人没为他申请报生纸的情况是可以被接受的。

他说，连氏只是欠详细资料文件而无法申请到身份证，因此将会向高层反映，协助他获取身份证。”