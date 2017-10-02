【视频】 孤狼居高临下乱枪扫射 美赌城枪击逾250死伤 国际新闻

（洛杉矶2日综合电）美国爆发近代史上最严重的枪击案，拉斯维加斯一名独行枪手周日晚（1日）在一间赌场酒店的32楼房间，向楼下出席音乐节的民众乱枪扫射，导致逾50人死亡、超过200人受伤，死者当中包括两名休班警员。一度消息指有多名枪手在逃，大批警员到场追捕，特警其后掩至酒店房间击毙枪手。有媒体形容，现场传出过百下枪响，枪声震天。

事发于美高梅集团旗下的曼德勒湾酒店赌场外，于晚上10时20分左右传出枪声。警方在事发后封锁赌城大道，大举搜捕枪手；并在社交网推特公布事件，称接报有一名枪手在赌城开枪，呼吁民众避免接近该区。有消息指，至少有两至三名枪手。

有在场人士拍下事发情况，可见观众争相逃出活动场地；从高空角度拍下的画面，可见群民突然四散逃跑。而现场照片亦可见，有观众浴血倒地。南内华达大学医学中心发言人仅称，接收了数名伤者，但未说明伤势及其他详情。

枪击发生后，所有来往拉斯维加斯麦卡伦国际机场的航班一度暂停升降。据报，赌场外发现一辆黑色汽车，内有一个“有电线伸出”的可疑装置，暂未确定是否炸弹。枪手行凶后逃进曼德勒湾酒店的32楼，与警员交火，他最终被警方击毙。