槟班台医院将推出社区护士服务 上门为孕妇产检 元气｜活力

适逢大马日，槟城班台医院（Pantai Hospital）举办了一场《2017年健康即是财富嘉年华》，通过一系列开放予公众参与的活动，包括免费体检、医药咨询、儿童医学课程、美食与游戏等，向大众宣扬“健康就是财富”的生活真谛！

班台医院专科医生云集现场，为公众提供具有建设性的个人医疗建议。多名护士亦在摊位站守，为民众进行免费体检，检查项目包括血糖、胆固醇、血压、体重，甚至是专业登阶测验、姿势测验与心房纤颤测验。

另外，现场还特别设了一个“微创手术”摊位，让民众可以更深一层了解这项日趋全球化的现代手术。透过内窥镜及各种显像技术，外科医生在无需对病人造成巨大伤口的情况下进行手术，达到减轻痛楚、快速痊愈、缓和伤疤与受伤组织等作用，并且让手术更精准地执行。

当天最受瞩目的活动，还属Dr.Little儿童基础医学课程。60名报名参与的儿童，获授基本医学常识，如包扎伤口、手部卫生、照顾新生儿方式、中风症状与药物分配。在完成课程之际，班台医院还为他们办了一场小型毕业典礼，非常有趣。

班台医院首席执行长潘文烈在致词时表示，这世界上没有比健康来得更珍贵的事物。“作为一个尽责的医疗机构，班台医院团队不断寻求服务与技术上的进步，以确保每一位病患获得的是最优质、可靠与周到的医疗服务。”

值得一提，班台医院在今次嘉年华中，宣布了即将在下个月开始的社区护士服务。这项全新计划，当中包括了一项《家庭护士关爱服务》，代表着医院护士会前往20公里距离以内的住家，为受惠孕妇提供饮食建议与宝宝产检。

“届时，班台医院也会推出家庭回馈计划，为我们的病人患提供年度健康检查。现代人生活节奏忙碌，我们非常鼓励每一位抽出时间定期做健康体检。”

从2018年开始，班台医院还计划推出免费交通服务，为刚出院病人提供送回家的贴心服务，令人期待。