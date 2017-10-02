豪雨毁吉打稻田 2千万防洪堤失效 北马新闻

（双溪大年2日讯）耗资2000万令吉防洪堤失去作用？

两个星期前长命豪雨造成马莫区1051英亩稻田被海水渗入，约5255吨稻米无法收成，1100家庭失去生计。

班茶区州议员拿督达祖指出，州政府为了协助增加马莫区稻农产量而建设的防洪堤，因发生抽水站电缆被偷窃，水门损坏及技术等问题，造成大量海水排入稻田，造成1051英亩稻田被淹没，此外附近油棕园园主也蒙受惨重损失。

达祖也是吉打州教育及交通事委会主席，他表示对防洪堤失去作用造成稻农失去生计事件非常关注，因此特于周日安排吉打水利灌溉局、双溪大年市议会及相关政府部门官员等前往视察马莫防洪堤，找出稻田被海水渗入的祸因，随同者包括瓜拉姆拉县长诺丁雅也、双溪大年市议会主席诺利占等。

“我们向联邦政府争取2000万令吉建设防洪堤，就是要协助稻农增加产量，同时阻止海水流入稻田区，孰知一场长命豪雨反而造成稻田被淹没，稻农因无法收成陷入生活困境。”

他表示，长达11公里的马莫防洪堤是于2015年9月2日动工兴建，拥有10座水阐门设备，其中7个水阐门是新建，另3个是进行提升设备工程，这些原是利民的计划，现在反而成为稻农的梦魇。

“我对发生这样的问题非常不满，因此促请水利灌溉局深入了解祸因，马上指示承包商对症下药解决，我不要同样的问题再次重演。”

达祖表示，稻田区不可有海水排入，否则将毁坏农作物，这也是当局建设这座防洪堤的其中一个原因，但除了长命豪雨问题，官员也发现该地区出现大量蟹洞，是海水排入稻田的另外原因，因此已指示灌溉局即刻处理。