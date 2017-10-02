“张威如撒谎搞对抗” 林冠英促宗联委撤回市价购买信件 北马新闻

（槟城2日讯）槟州首长林冠英斥责槟州各姓氏宗联委主席张威如撒3大谎言，并指后者发律师信要以市价200万购买爱情巷50号的做法，让州政府欲以象征式1令吉归还的努力受挫。为此，州政府要求宗联委撤回市价购买信件。

林冠英于周一在光大28楼召开记者会，抨击张威如的3大谎言，根本是与州政府搞对抗，并斥责后者企图借国阵之力来破坏州政府形象。

林冠英出示张威如于8月间公开发表的3大言论剪报，做出反驳；即一是州政府要求后者道歉，但张威如自称没做错所以拒绝道歉。二，只要听话即获封赐拿督勋衔。“第三是说爱情巷50号好像已经卖了，我对这个说法非常反感，完全是谎言。”

他强调，州政府从未要求张威如道歉；至于张威如的“听话拿督”，似乎说州政府与其在事件上有所交易，但封赐勋衔是州元首绝对权利，他也认为州元首应“不认识谁是张威如”。

林冠英重申，州政府不曾提出要求，对方的谎言必须纠正。州政府常常写信要求宗联委派律师来与州政府律师，抑或土地局官员讨论，找出合适法律管道，依法接受1令吉转让。但他认为州政府耐心要求，遗憾宗联委律师除了第一次会面外，便不愿前来。

“第一次之后，他（宗联委）好像不满意自己律师，之后就换人（律师），一切就重头来过。”

他坚持，州政府已多次白纸黑字写明，愿以1令吉象征式转让产业，只要找到宗联委与爱情巷50号产业的继承权依据。“以前，我们谈时一直以为爱情巷50号是宗联委的。后来进行程序时，才发现宗联委名字不存在。这才是问题。”

槟州首长政治秘书黄汉伟和丹绒国会议员黄伟益，也有陪同出席记者会。

吁重回土地局谈判桌

林冠英指出，本来不想公开宗联委律师的来函信件，但因张威如说太多针对州政府的谎言，而不得不为。

他说，土地局是于8月21日收到宗联委律师来函，要以市价200万买下爱情巷50号。他为此感到遗憾说：“为何你要给州政府市价？州政府要以1令吉给你啊，我真的不明白。”

这封律师信志期8月17日，林冠英也重申，指示土地局不要回信，因为一回函彷佛一锤定音，让对方以市价买回，成为定局。他不讳言，州政府当然可以以市价出售，但1令吉转让就是要依法，避免被责怪没奉公守法，并开了谁要就给谁先例。

“这封购买信，好像要否定我们之前要以1令吉转让的努力，（宗联委员）还要筹款200万令吉，这简直是在搞对抗。我不要土地局回信，是要让对方冷静下来。但我阅读今天的报章后，获知对方仍一意孤行要购买。不明白他以个人为主，还是要顾及宗联委利益？”

他呼吁宗联委收回上述信件，重回土地局谈判桌同时，尊重州政府立场，即依法行事。

50号事件处理非第一次

林冠英强调，爱情巷50号事件非第一宗案例，之前也有团体土地被州政府充公。

“尤其坟地，州政府也以1令吉象征式费用和收回地税后转让，条件是要证明是原地主。张威如还建议州政府，可以转让给其他团体。但其他团体也没有法律继承依据啊！这不是一个游戏，一切要依法。”