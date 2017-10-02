私人界冀参与后巷计划 展现乔治市另一面 北马新闻

（槟城2日讯）乔治市后巷计划如火如荼进行，私人界更有意参与其中，槟岛市政厅秘书尤端祥期待将所有后巷计划衔接起来，展现出乔治市另一面。

乔治市后巷计划从7月展开至今，除了头条路及景贵街的后巷计划工程已经展开，尤端祥接受《光华日报》访问时说，当市政厅展开后巷计划后，也成功吸引私人界参与，至今市政厅接到几个计划，是私人界有意参与并寻求市政厅的意见。

他说，市政厅至今已经接到至少3个私人界的咨询，分别是中国银行、槟榔律Line Clear餐厅及打石街无尾巷（Lorong Lumut），中国银行的后巷计划已经完成，Line Clear餐厅只是进行简单的重铺柏油路，而打石街无尾巷至甘光内横街(Lorong Toh Aka)的后巷计划也有进行初步洽谈。

“除了私人界有意参与，Think City也完成了本头公巷后巷美化计划，加上正在进行的头条路及景贵街后巷计划，相信乔治市后巷美化计划能越来越多，市政厅也欢迎私人界加入，与市政厅一起联手美化后巷。”

槟岛市政厅是于今年2月提出后巷美化计划，初步鉴定3条后巷作为开始，并成功在7月逐步展开美化计划，其中以头条路先截至风车路的后巷计划即将在10月完成，根据市政厅提供的照片显示，该后巷美化工程接近完成，地面上已经铺上砖块及木板，并且长长后巷是有经过设计，显得更吸引。

尤端祥：美化后衔接 可欣赏后巷之美

港仔墘至香港巷的后巷美化计划正进行最后阶段设计，是市政厅接下来美化的目标。

尤端祥说，市政厅至今已经进行头条路及景贵街的后巷美化计划，接下来就是准备进行港仔墘至香港巷的后巷。“在这计划中，大家走路可以从港仔墘通过香港巷，也可以再绕道香港巷后巷，然后出来沓田仔街。”

他说，虽然有多个后巷计划在进行，但是最理想的就是把所有乔治市后巷美化计划都衔接在一起，让本地人及游客可以走在美化后的后巷，慢慢欣赏乔治市的另一面。