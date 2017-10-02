捍卫安宁促使经济成长 纳吉冀国人珍惜军警奉献 国内新闻

（布城2日马新社讯）首相拿督斯里纳吉指出，大马武装部队及大马皇家警察部队是国家安全的重要资产，他们必须受到惦记及认可。

他说，若没有保安部队的斗争成果，国家及人民无法享有目前所取得的经济成长水平。

他说，国家安宁促使我国在今年第二季的国内生产总值取得5.8%增长，这是全球最高经济增长率之一。

“在全球和平指数，我国在193个国家当中排行第29位，同时也是全球第23个最具经济竞争力的国家。 “倘若没有了安宁及安全，这些成就不会发生。基于这理由，我们应该经常认可及惦记国家英雄的奉献和牺牲。”

他今日在2017年国家英雄日庆典致词时，这么说。

在场者包括首相夫人拿汀斯里罗丝玛、副首相拿督斯里阿末扎希、国防部长拿督斯里希山慕丁、武装部队参谋总长丹斯里拉惹莫哈末阿芬迪及全国警察总长丹斯里莫哈末弗兹。

纳吉希望国人珍惜军警人员的斗争及牺牲，而不是在特定节日才记起他们。

他举例，在对抗共产党、五一三事件、对抗奥玛乌纳武装分子、达伊沙恐怖分子及基地组织，以及2013年拿笃入侵事件，是最多保安部队成员伤亡的事故。

“这些贡献及牺牲必须牢记在人民及政府心中。我们将研究所有便利，尽力照顾保安部队成员包括退休者的福利。”