疑电线短路 3板屋烧毁 北马新闻

(双溪大年2日讯）疑电线短路，双溪大年二条石明德村周日晚发生火灾，烧毁3间板屋，4人顿时失去家园，其中1人为义务消防队成员。

这起火患是在周日晚约11時35分在二条石明德村发生，面临火劫的民宅分別是门牌976、977和978号，976号有2名华裔男子居住，977号屋主逝世后空置近4个月，978屋主则是彭文秀（义消队员）和太太沙芝卡夫妇租住。

消拯局发言人指出，火势是由977号屋子后部烧起，相信是该屋电线短路造成，由于是板屋，火势一发不可收拾，迅速向左右976和978号住家蔓延。

彭文秀的妻子沙芝卡表示，她与丈夫正要入寝，突然居民到来通知977号屋子着火，因此立刻逃命。

她悲伤表示，甫于上周花費1800令吉购置冰箱，一场火把冰箱和家具都被燒毀，也来不及取走重要物品及文件。

她说，由于丈夫行动不便，多年没工作，自己任职保安人员帮补家用，目前暫时会寄居住在亲属组屋。

居民蔡佩诗说，其家翁在在今年6月4日逝世后，977号单位暂空置，她不时到此打扫。

马华市议员许汉宏及西塘区协调员陈国祥也安排助理到灾区收集资料。

明德村大部分属板屋

明德村位于明德华小后部，大部分房屋属板屋，也有一些经过装修成半砖屋，约有141户人家，最早落户相信超过70年。

明德村曾经是水灾黑区，豪雨导致明德河无法负荷大量雨水造成水灾，令居民苦不堪言。2年前国阵西塘区协调员准拿督陈国祥申请拨款18万令吉，加宽水沟至1公尺后，水灾问题获得改善。